Atlético-MG: rebaixamento para a Série B pode vir no saldo de gols

Depois de disputar as finais da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, em novembro, o Atlético-MG entra em campo neste domingo (8) para enfrentar o Athletico-PR, às 16h, na Arena MRV, pela última rodada do Brasileiro, ameaçado pelo rebaixamento para a Série B. O empate basta para o Galo se manter na elite do futebol brasileiro, mas, se for derrotada, a equipe vai cair caso o Fluminense empate com o Palmeiras, no Allianz Parque, e o Bragantino vença o Criciúma, em Bragança Paulista.

Jogo contra o Athletico-PR será mesmo com portões da Arena MRV fechados

Nessa combinação de resultados, curiosamente, o Atlético-MG ficaria na 17.a. colocação do Brasileiro de 2024 pelo saldo de gols, já que empataria com o Bragantino em pontos ganhos (44) e número de vitórias (10). Até essa rodada, as duas equipes têm o mesmo déficit de gols: oito.

<strong>Contra o Juventude, no Independência, Atlético-MG levou três gols (Foto: Fernando Moreno/AGIF)</strong>

O desempenho da defesa atleticana explica essa situação no Brasileiro deste ano. Nas 37 rodadas disputadas, o Atlético-MG sofreu 54 gols, média de 1,45 por jogo - o ataque fez 46. Esse é o pior rendimento defensivo do Galo na competição desde 2011, quando brigou para escapar do rebaixamento até a penúltima rodada.

Naquele campeonato, o Atlético-MG sofreu 60 gols nas 38 rodadas. Nas edições seguintes, esses foram os números de gols sofridos pela equipe: 37, 38, 38, 47, 53, 49, 43, 49, 45, 34 (melhor desempenho, em 2021, quando foi campeão), 37 e 32 (no ano passado).

Sob o comando do técnico Gabriel Milito, que deixou o clube após a derrota por 2 a 0 para o Vasco, quarta-feira (4), em São Januário, o Atlético-MG somente não levou gols em oito dos 37 jogos disputados. A defesa atleticana sofreu quatro gols em jogos contra Palmeiras, Flamengo e Vitória; e três gols de Botafogo, Bahia, Internacional e Juventude.

Empate basta para escapar do rebaixamento

Auxiliar Lucas Gonçalves comanda a equipe contra o Athletico-PR, na última rodada

Para se livrar do rebaixamento para Série B de 2026, sem depender de outros resultados, o Atlético-MG, que será comandado pelo auxiliar técnico Lucas Gonçalves, precisa apenas do empate. Mesmo com derrota, permanece na primeira divisão se o Fluminense perder para o Palmeiras ou o Bragantino não vencer o Criciúma.