Fernando Diniz tem muitos desfalques em despedida do Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, terá muitos desfalques para a partida deste domingo (8), contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 16h, pela última rodada do Brasileiro de 2024. Mais uma vez, o treinador, que deverá anunciar a saída do clube após o jogo, será obrigado a mexer na escalação para o jogo que definirá qual competição internacional o Cruzeiro disputará em 2025: Libertadores ou novamente a Sul-Americana.

continua após a publicidade

Sete jogadores estão machucados. O zagueiro Villalba, em tratamento na coxa esquerda; o volante Walace, contundido na coxa direita; o atacante Barreal, com pubalgia; o meia Matheus Henrique, com fratura na costela; o atacante Kaio Jorge, com lesão na coxa direita; o atacante Dinenno, afastado há mais tempo por causa de cirurgia no joelho; e o também atacante Rafa Silva, com alegada contusão na coxa direita desde que foi expulsão aos três segundos da derrota para o Athletico-PR, em Curitiba.

<strong>Volante Lucas Romero volta ao time do Cruzeiro, neste domingo, contra o Juventude (Foto: Gilson Lobo/AGIF)</strong>

Dois jogadores são desfalques por suspensão. O zagueiro Zé Ivaldo e o lateral esquerdo Marlon receberam o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, quarta-feira, no Mineirão.

continua após a publicidade

Fernando Diniz se despede do Cruzeiro neste domingo (8), diante do Juventude

Em compensação, o volante Lucas Romero poderá voltar a ser escalado. O meia Mateus Vital, que foi desfalque contra o Palmeiras por causa de amigdalite, também deverá jogar – ele, que tem contrato até 2025, está acertando transferência para o Necaxa, do México, a pedido do técnico Nicolás Larcamón, com quem trabalhou na Toca da Raposa no início do ano.

Jogo contra o Juventude será de despedidas no Cruzeiro

Com tantos desfalques, Diniz deve escalar a zaga com João Marcelo e Jonathan Jesus; Kaiki entra na lateral esquerda; e o meio-campo deve ter Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital ou Ramiro e Matheus Pereira.

continua após a publicidade

De que o Cruzeiro precisa para chegar à Libertadores

Para se classificar para a Copa Libertadores de 2025, o Cruzeiro terá de vencer o Juventude, em Caxias do Sul (RS), e contar que o Bahia não derrote o rebaixado Atlético-GO, na Arena Fonte Nova, no mesmo horário.