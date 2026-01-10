Inter e Atlético-MG goleados, lesão em comemoração e chuva de gols marcam o dia da Copinha

A Copinha teve mais um dia agitado, com goleadas, gols bonitos e, claro, curiosidades que marcaram o andamento da terceira rodada da competição. Ao todo, foram 80 gols marcados neste sábado (10).

continua após a publicidade

O São Paulo aplicou 6 a 1 sobre o Real Soccer, enquanto o Botafogo não tomou conhecimento do Taubaté e venceu por 5 a 0. Outro placar elástico foi a vitória do Juventude por 5 a 0 diante do Atlético Guaratinguetá, além do triunfo do Fortaleza, que superou o União Mogi por 5 a 1.

Uma das curiosidades da rodada esteve no jogo do Tricolor do Morumbis. O atacante Matheus Menezes, durante a comemoração de seu segundo gol na partida, sentiu o quadril, aparentemente em decorrência de uma pancada. O jogador precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

continua após a publicidade

Grêmio São-Carlense 1x2 Santos

A equipe santista construiu a vitória ainda no primeiro tempo, com pressão ofensiva constante e controle das ações no campo de ataque. Os gols do Peixe forma marcados pelo Felipe Laurindo e Benício.

Com o resultado, o time comandado por Vinícius Marques encerrou a fase de grupos do Grupo 16 com 100% de aproveitamento e manteve a invencibilidade. Já o clube da cidade de São Carlos terminou na terceira colocação e não avançou à próxima fase.

continua após a publicidade

Santos venceu e avançou com 100% de aproveitamento (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)

Nacional-SP 3x0 Internacional

O Colorado foi goleado por 3 a 0 pelo Nacional, com gols de Mateus Barbalho, Kleber Batista e Heverton Oliveira. Mesmo com o resultado, o Internacional avançou de fase, porém na segunda colocação, enquanto o time paulista encerrou a primeira fase com 100% de aproveitamento.

Internacional foi goleado pelo Nacional (Foto: Divulgação/SCI)

Real Soccer 1x6 São Paulo

O São Paulo venceu o Real Soccer por 6 a 1 e garantiu o 100% na competição. Os dois primeiros gols do Tricolor foram marcados por Matheus Menezes, que precisou deixar o gramado de forma curiosa.

O atacante se machucou durante a comemoração do segundo gol, ainda no primeiro tempo. O camisa 24 permaneceu no banco de reservas fazendo gelo e deve ser reavaliado nos próximos dias.

Kauan, Felipe e Paulinho, que marcou duas vezes, incluindo um bonito gol de bicicleta, fecharam o placar.

Taubaté 0x5 Botafogo

O Botafogo confirmou a classificação para a segunda fase da Copinha em grande estilo. Diante do anfitrião do Grupo 22, o Taubaté, o Glorioso goleou por 5 a 0 e manteve 100% de aproveitamento. Os gols foram marcados por Arthur Izaque, Caio Valle, Kauan Toledo, duas vezes, e Samuel Alves.

Com os cruzamentos previamente definidos, o Botafogo, líder do grupo, seguirá em Taubaté, onde enfrentará o São José-SP na próxima fase. Pelo mesmo grupo, o Águia de Marabá também avançou e terá pela frente o Juventude, em duelo marcado para a sede de São José.

Veja abaixo todos os resultados do dia da Copinha

Real Brasília 3x0 União Cacoalense

Portuguesa Santista 0x1 CSE

Grêmio São-Carlense 1x2 Santos

Santo André 3x0 Ferroviário

Nacional-SP 3x0 Internacional

Red Bull Bragantino 2x0 São Luís

XV de Piracicaba 0x3 Canaã

Portuguesa 0x1 Operário

São José-SP 1x0 Nacional-AM

AD Centro Olímpico 0x2 Confiança

Novorizontino 2x2 Juventude SAMAS

Ituano 3x1 Ivinhema

Ibrachina 2x1 Bangu

Ferroviária 0x0 Cuiabá

Cosmopolitano 1x3 Figueirense

Comercial Tietê 2x1 Criciúma

Paulínia FU 1x1 Vila Nova

Atlético Guaratinguetá 0x5 Juventude

União Mogi 1x5 Fortaleza

Itaquaquecetuba AC 1x0 Náutico

Referência 3x1 Real Sport Club

Maruinense 0x1 Independente-AP

Águia de Marabá 1x0 Estrela de Março

América-RJ 1x0 Quixadá

Real Soccer 1x6 São Paulo

União Rondonópolis 2x2 QFC

Taubaté 0x5 Botafogo

Audax-SP 3x0 Atlético-MG