Botafogo atropela o Taubaté e avança com 100% na Copinha
Glorioso liderou o Grupo 22 e irá enfrentar o São José-SP na próxima fase
O Botafogo confirmou sua classificação para a segunda fase da Copinha em grande estilo na noite deste sábado (10), no Estádio Joaquim de Moraes Filho. Sobre o anfitrião do Grupo 22, o Taubaté, o Glorioso aplicou o impiedoso placar de 5 a 0 para confirmar o 100% de aproveitamento na chave e pegar confiança no mata-mata. Os gols foram marcados por Arthur Izaque, Caio Valle, Kauan Toledo (duas vezes) e Samuel Alves.
Com os cruzamentos previamente definidos, o Glorioso, líder da chave, permanecerá na cidade de Taubaté e receberá o São José-SP na terça-feira (13), com horário a ser definido pela Federação Paulista. Na mesma chave, o Águia de Marabá avançou para enfrentar o Juventude, na sede de São José.
Botafogo não sente pressão
Demorou menos de um minuto com a bola rolando para a equipe comandada por Rodrigo Bellão dar o primeiro golpe e sair na frente no Joaquinzão. Felipe Januário recebeu pela esquerda e cruzou para Caio Valle, que escorou para Arthur Izaque, na base do oportunismo, fazer o primeiro e deixar o Fogão em vantagem.
Ainda que sem Cauã Zappelini, um dos principais jogadores, o Glorioso conseguiu articular bem seu jogo. Seguro e sem sofrer diante do anfitrião, a equipe aproveitou os erros da defesa do Burro da Central e ampliou aos 38. Gabriel Abdias foi derrubado dentro da área e o pênalti foi marcado. Caio Valle, outro grande talento da geração, camisa 10 do time, cobrou com categoria no ângulo direito para fazer o segundo.
Destaque para a principal joia alvinegra
Na segunda etapa, brilhou um dos grandes valores do time sub-20 do Botafogo e que já caiu nas graças da torcida pelas atuações no time principal, na reta final de 2025. O atacante Kauan Toledo ampliou a vantagem marcando terceiro e quarto gols, aos 2 e 11 minutos da segunda etapa.
Primeiro, o ponta esquerda fechou na pequena área após batida rasteira do lateral-direito Kadu. Na sequência, aproveitou o rebote após finalização do meia Caio Valle e, sem dificuldade, mpurrou para o fundo da meta defendida por Lucas. Goleada do Botafogo.
Rodrigo Bellão ainda teve tempo para rodar a equipe e dar oportunidade a outro nomes do plantel. E foi aí que apareceu o atacante Samuel Alves, do sub-17, convocado após a lesão de Zappelini. O atacante, aos 25 minutos, ganhou no alto da zaga do Taubaté e cabeceou para marcar o quinto do Glorioso no Estádio Joaquim de Moraes Filho e dar números finais.
✅ FICHA TÉCNICA
TAUBATÉ 0 X 5 BOTAFOGO
3ª RODADA — COPINHA
📆 Data e horário: sábado, 10 de janeiro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté (SP);
🟨 Árbitro: Fernando Bartz Guedes
🚩 Assistentes: João Petrucio Marimônio e Elias Cedraz Santiago Carneiro
Gols: Arthur Izaque 1'/1ºT, Caio Valle 38'/1ºT, Kauan Toledo 2'/2ºT e 11'/2ºT, Samuel Alves 25'/2ºT (BOT)
