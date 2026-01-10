Torcedores do Vasco valorizam joia da base, artilheiro na Copinha
Equipe carioca avançou ao mata-mata
Formado no Colégio Vasco da Gama e cria de São Januário, Bruno Lopes tem sido o principal destaque do Cruz-Maltino na Copinha. O jovem de 18 anos já fez sua estreia na equipe profissional, em 2024, aos 17 anos. O sucesso nas categorias de base o rendeu uma longa renovação de contrato e uma multa rescisória milionária.
O novo vínculo de Bruno com o Vasco vai até 2029. Quem quiser levar o cria de São Januário tem que estar disposto a pagar uma multa de 60 milhões de euros (R$ 377,8 milhões na cotação atual). Seu desempenho decisivo nesta edição da Copinha tem rendido inúmeros elogios da torcida do Vasco. Veja;
Vasco vence I9 e avança ao mata-mata da Copinha
Em jogo emocionante, o Vasco virou para cima do I9 e venceu por 3 a 1 na última rodada da fase de grupos da Copinha de 2026. Aleixo abriu o placar para o time paulista e Bruno Lopes, Pedro Augusto e Andrey Fernandes decretaram a vitória carioca.
Com o resultado, o Cruz-Maltino terminou a primeira fase na segunda colocação, atrás do Guanabara City, avançando para o mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Junior. Assim, enfrentará o Botafogo-SP, líder do Grupo 11, na próxima etapa da competição.
