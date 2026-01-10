menu hamburguer
Torcedores do Vasco valorizam joia da base, artilheiro na Copinha

Equipe carioca avançou ao mata-mata

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/01/2026
12:53
Torcida Vasco
imagem cameraTorcida do Vasco em São Januário (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Formado no Colégio Vasco da Gama e cria de São Januário, Bruno Lopes tem sido o principal destaque do Cruz-Maltino na Copinha. O jovem de 18 anos já fez sua estreia na equipe profissional, em 2024, aos 17 anos. O sucesso nas categorias de base o rendeu uma longa renovação de contrato e uma multa rescisória milionária.

O novo vínculo de Bruno com o Vasco vai até 2029. Quem quiser levar o cria de São Januário tem que estar disposto a pagar uma multa de 60 milhões de euros (R$ 377,8 milhões na cotação atual). Seu desempenho decisivo nesta edição da Copinha tem rendido inúmeros elogios da torcida do Vasco. Veja;

Vasco vence I9 e avança ao mata-mata da Copinha

Em jogo emocionante, o Vasco virou para cima do I9 e venceu por 3 a 1 na última rodada da fase de grupos da Copinha de 2026. Aleixo abriu o placar para o time paulista e Bruno Lopes, Pedro Augusto e Andrey Fernandes decretaram a vitória carioca.

Com o resultado, o Cruz-Maltino terminou a primeira fase na segunda colocação, atrás do Guanabara City, avançando para o mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Junior. Assim, enfrentará o Botafogo-SP, líder do Grupo 11, na próxima etapa da competição.

Time do Vasco na Copinha (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)
Time do Vasco na Copinha (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

