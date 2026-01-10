Corinthians conhece rival da segunda fase da Copinha

O Corinthians conheceu o seu adversário na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior: o Guarani, de Campinas, que se classificou na segunda colocação do Grupo 7.

O Corinthians confirmou a liderança do Grupo oito da Copinha ao encerrar a fase com sete pontos em três jogos. A equipe somou duas vitórias e um empate, marcou quatro gols, sofreu dois e alcançou 77% de aproveitamento, desempenho que garantiu a primeira colocação da chave e a classificação para a fase seguinte do torneio.

A outra vaga do grupo ficou com o XV de Jaú, que terminou em segundo lugar, com seis pontos. O time venceu duas partidas e perdeu uma, balançou as redes seis vezes e sofreu cinco gols, assegurando a classificação ao lado do Corinthians e avançando para a próxima fase da competição.

Já o Guarani, adversário do Timão, avançou à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior após terminar na segunda colocação do Grupo, com seis pontos somados em três jogos. A equipe campineira conquistou duas vitórias e sofreu uma derrota, marcou sete gols e foi vazada apenas uma vez, garantindo a classificação atrás do Athletic Club, que liderou a chave com nove pontos e campanha perfeita.

Veja os resultados dos jogos do Corinthians

Corinthians vem de vitória diante do XV de Jaú (Foto: Fernando Vieira Sa/Agência F8/Gazeta Press)

Formato da competição

A Copinha será disputada em sete fases, sendo a sexta a semifinal e a sétima a grande decisão, que será realizada no Pacaembu, no dia 25 de janeiro. Na primeira etapa, 128 times serão divididos em 32 grupos, que se enfrentam em turno único. Ao fim desta fase, os dois melhores de cada chave avançam para o mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a classificação será definida nos pênaltis.

Na fase de grupos, os critérios de desempate são, nesta ordem: maior número de vitórias, saldo de gols, maior número de gols marcados, menor número de cartões vermelhos recebidos, menor número de cartões amarelos, confronto direto (apenas entre os clubes empatados) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista de Futebol.