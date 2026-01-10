Virada e golaço de falta: Santos vence São-Carlense por 2 a 1 na Copinha
Peixe avança para o mata-mata na liderança; time do interior paulista é eliminado
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos venceu o São-Carlense por 2 a 1 neste sábado (10), em partida válida pela terceira rodada da Copa São de Futebol Júnior. A equipe santista garantiu a vitória ainda no primeiro tempo, impondo pressão ofensiva constante e controlando as ações no campo de ataque. Com o resultado, o time treinado por Vinícius Marques encerrou a fase de grupos do Grupo 16 com 100% de aproveitamento, mantendo a invencibilidade e a defesa intacta, enquanto o clube da cidade de São Carlos terminou na terceira colocação e não se classificou para a próxima fase.
Agenda da Copinha: veja os jogos e horários deste sábado (10)
Futebol Nacional
Virada do Vasco, gol de bicicleta e goleadas marcam o dia na Copinha
Futebol Nacional
Cruzeiro vence Francana, garante liderança e 100% de aproveitamento na Copinha
Cruzeiro
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Como foi a partida? ⚽
Como era esperado, o Santos partiu para o ataque nos primeiros minutos, em busca de confirmar a superioridade apontada antes do início da partida. O São-Carlense, por sua vez, entrou em campo determinado a explorar os erros do adversário e apostar nos contra-ataques em velocidade. A estratégia do Lobo deu resultado: aos oito minutos, após saída equivocada do zagueiro Marcelo Contreras, o meia Christian Neves invadiu a área, driblou o goleiro Rodrigo Falcão e abriu o placar.
O Alvinegro Praiano dominou a posse de bola e criou mais oportunidades de finalização. A equipe alcançou o empate aos 14', quando Felipe Laurindo concluiu com precisão após passe de Pedro Assis, que explorou falha da defesa adversária. A virada do Santos ocorreu com um golaço de falta de Benício, que aos 36 minutos acertou o ângulo do goleiro Mikael com potente chute de pé esquerdo. Na reta final do primeiro tempo, o Peixe ainda esteve próximo de ampliar o marcador, mas Vinícius Fabri acertou a trave em tentativa que poderia ter definido o resultado.
O Santos continuou pressionando nos 45 minutos finais. Aos 38', Rafael Freitas ficou cara a cara com o goleiro, mas teve o chute bloqueado. Nos acréscimos, Enzo Boer recebeu sozinho na frente do gol e passou a Pedro, que avançava livre na pequena área, mas o goleiro Mikael interceptou a bola antes que ela chegasse ao atacante.
Agenda de jogos da Copinha deste sábado (10) 📆
|24
|13h
|Novorizontino-SP x Juventude Samas-MA
|Itaquaquecetuba
|YouTube "Paulistão"
17
13h
RB Bragantino-SP x São Luís-MA
Cosmópolis
YouTube "Paulistão"
23
13h
Centro Olímpico-SP x Confiança-PB
Mogi das Cruzes
YouTube "Paulistão"
18
13h
XV de Piracicaba-SP x Canaã-DF
Tietê
YouTube "Paulistão"
20
13h
Portuguesa-SP x Operário-PR
Paulínia
YouTube "Paulistão"
21
13h
São José-SP x Nacional-AM
Guaratinguetá
YouTube "Paulistão"
30
13h
Santo André x Ferroviário-CE
São Paulo
YouTube "Paulistão"
26
13h
Ituano-SP x Ivinhema-MS
Embu das Artes
YouTube "Paulistão"
15
15h
Ferroviária-SP x Cuiabá-MT
Araraquara
YouTube "Paulistão"
24
15h15
Itaquá-SP x Náutico-PE
Itaquaquecetuba
YouTube "Paulistão"
26
15h15
Referência-SP x Real-RS
Embu das Artes
YouTube "Paulistão"
30
15h15
Ibrachina-SP x Bangu-RJ
São Paulo
YouTube "Paulistão"
23
15h15
União Mogi-SP x Fortaleza-CE
Mogi das Cruzes
YouTube "Ulisses TV"
21
15h15
Atlético Guaratinguetá-SP x Juventude-RS
Guaratinguetá
YouTube "Paulistão"
17
15h15
Cosmopolitano-SP x Figueirense-SC
Cosmópolis
YouTube "Paulistão"
18
15h15
Comercial Tietê-SP x Criciúma-SC
Tietê
YouTube "Paulistão"
20
15h15
Paulínia-SP x Vila Nova-GO
Paulínia
YouTube "Paulistão"
19
16h15
Maruinense-SE x Independente-AC
Sorocaba
YouTube "Paulistão"
22
16h45
Águia de Marabá-PA x Estrela de Março-BA
Taubaté
YouTube "Paulistão"
15
17h15
América-RJ x Quixadá-CE
Araraquara
YouTube "Paulistão"
19
18h30
Real Soccer-SP x São Paulo-SP
Sorocaba
CazéTV
29
18h45
União-MT x QFC-RN
Osasco
YouTube "Paulistão"
22
19h
Taubaté-SP x Botafogo-RJ
Taubaté
Xsports
29
21h
Audax-SP x Atlético-MG
Osasco
Xsports
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias