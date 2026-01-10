menu hamburguer
Virada e golaço de falta: Santos vence São-Carlense por 2 a 1 na Copinha

Peixe avança para o mata-mata na liderança; time do interior paulista é eliminado

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/01/2026
13:04
Felipe Laurindo celebra o primeiro gol do Santos na partida contra o São-Carlense (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)
O Santos venceu o São-Carlense por 2 a 1 neste sábado (10), em partida válida pela terceira rodada da Copa São de Futebol Júnior. A equipe santista garantiu a vitória ainda no primeiro tempo, impondo pressão ofensiva constante e controlando as ações no campo de ataque. Com o resultado, o time treinado por Vinícius Marques encerrou a fase de grupos do Grupo 16 com 100% de aproveitamento, mantendo a invencibilidade e a defesa intacta, enquanto o clube da cidade de São Carlos terminou na terceira colocação e não se classificou para a próxima fase.

Como foi a partida? ⚽

Como era esperado, o Santos partiu para o ataque nos primeiros minutos, em busca de confirmar a superioridade apontada antes do início da partida. O São-Carlense, por sua vez, entrou em campo determinado a explorar os erros do adversário e apostar nos contra-ataques em velocidade. A estratégia do Lobo deu resultado: aos oito minutos, após saída equivocada do zagueiro Marcelo Contreras, o meia Christian Neves invadiu a área, driblou o goleiro Rodrigo Falcão e abriu o placar.

O Alvinegro Praiano dominou a posse de bola e criou mais oportunidades de finalização. A equipe alcançou o empate aos 14', quando Felipe Laurindo concluiu com precisão após passe de Pedro Assis, que explorou falha da defesa adversária. A virada do Santos ocorreu com um golaço de falta de Benício, que aos 36 minutos acertou o ângulo do goleiro Mikael com potente chute de pé esquerdo. Na reta final do primeiro tempo, o Peixe ainda esteve próximo de ampliar o marcador, mas Vinícius Fabri acertou a trave em tentativa que poderia ter definido o resultado.

O Santos continuou pressionando nos 45 minutos finais. Aos 38', Rafael Freitas ficou cara a cara com o goleiro, mas teve o chute bloqueado. Nos acréscimos, Enzo Boer recebeu sozinho na frente do gol e passou a Pedro, que avançava livre na pequena área, mas o goleiro Mikael interceptou a bola antes que ela chegasse ao atacante.

Elenco do Santos antes da partida contra o São-Carlense na Copinha (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)
Agenda de jogos da Copinha deste sábado (10) 📆

2413hNovorizontino-SP x Juventude Samas-MAItaquaquecetubaYouTube "Paulistão"

17

13h

RB Bragantino-SP x São Luís-MA

Cosmópolis

YouTube "Paulistão"

23

13h

Centro Olímpico-SP x Confiança-PB

Mogi das Cruzes

YouTube "Paulistão"

18

13h

XV de Piracicaba-SP x Canaã-DF

Tietê

YouTube "Paulistão"

20

13h

Portuguesa-SP x Operário-PR

Paulínia

YouTube "Paulistão"

21

13h

São José-SP x Nacional-AM

Guaratinguetá

YouTube "Paulistão"

30

13h

Santo André x Ferroviário-CE

São Paulo

YouTube "Paulistão"

26

13h

Ituano-SP x Ivinhema-MS

Embu das Artes

YouTube "Paulistão"

15

15h

Ferroviária-SP x Cuiabá-MT

Araraquara

YouTube "Paulistão"

24

15h15

Itaquá-SP x Náutico-PE

Itaquaquecetuba

YouTube "Paulistão"

26

15h15

Referência-SP x Real-RS

Embu das Artes

YouTube "Paulistão"

30

15h15

Ibrachina-SP x Bangu-RJ

São Paulo

YouTube "Paulistão"

23

15h15

União Mogi-SP x Fortaleza-CE

Mogi das Cruzes

YouTube "Ulisses TV"

21

15h15

Atlético Guaratinguetá-SP x Juventude-RS

Guaratinguetá

YouTube "Paulistão"

17

15h15

Cosmopolitano-SP x Figueirense-SC

Cosmópolis

YouTube "Paulistão"

18

15h15

Comercial Tietê-SP x Criciúma-SC

Tietê

YouTube "Paulistão"

20

15h15

Paulínia-SP x Vila Nova-GO

Paulínia

YouTube "Paulistão"

19

16h15

Maruinense-SE x Independente-AC

Sorocaba

YouTube "Paulistão"

22

16h45

Águia de Marabá-PA x Estrela de Março-BA

Taubaté

YouTube "Paulistão"

15

17h15

América-RJ x Quixadá-CE

Araraquara

YouTube "Paulistão"

19

18h30

Real Soccer-SP x São Paulo-SP

Sorocaba

CazéTV

29

18h45

União-MT x QFC-RN

Osasco

YouTube "Paulistão"

22

19h

Taubaté-SP x Botafogo-RJ

Taubaté

Xsports

29

21h

Audax-SP x Atlético-MG

Osasco

Xsports

