Paulinho marca de bicicleta, São Paulo goleia e garante 100% na Copinha
Tricolor construiu o resultado com autoridade e gol de bicicleta
O São Paulo venceu o Real Soccer por 6 a 1 na noite deste sábado (10), pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida foi disputada no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba.
Os dois primeiros gols Tricolor foram marcados por Matheus Menezes. Classificada antes mesmo de entrar em campo, a equipe viu o atacante deixar o gramado lesionado de forma curiosa: o jogador se machucou durante a comemoração do segundo gol. Kauan, Felipe e Paulinho (duas vezes) fecharam o placar.
Com o resultado, o São Paulo garantiu 100% de aproveitamento, a liderança do grupo 19 e encerrou a primeira fase com nove pontos, 10 gols marcados e apenas um sofrido. O Real Soccer, por outro lado, foi eliminado da competição. A equipe somou apenas um ponto, marcou um gol e sofreu sete.
Na segunda fase, o Tricolor enfrentará a Portuguesa, vice-líder do grupo 20. A data, o local e o horário do confronto ainda serão definidos.
O JOGO
Aos cinco minutos, Igão aproveitou a sobra dentro da área e chegou a marcar para o São Paulo, mas o gol foi anulado por impedimento. A comemoração, no entanto, era apenas questão de tempo para o Tricolor.
Aos oito minutos, em cruzamento pelo lado direito, Matheus Menezes teve a primeira finalização travada, mas, na sobra, chutou com força para abrir o placar.
Aos 25 minutos, logo após a pausa para hidratação, o Real Soccer aproveitou a desatenção da defesa do São Paulo para empatar a partida. O atacante Pedro Henrique recebeu passe de cabeça pelo lado direito e, de fora da área, arriscou um chute forte no canto do goleiro João Nazari, deixando tudo igual no placar.
O dia, no entanto, parecia ser do centroavante Matheus Menezes. Aos 31 minutos, Lucyan fez o passe rasteiro dentro da área para o camisa 24, que, bem posicionado, deu apenas um toque para o gol e recolocou o Tricolor em vantagem: 2 a 1.
Curiosamente, foi o último lance de Matheus Menezes na partida. Durante a comemoração do gol, o atacante sentiu dores abdominais e precisou deixar o confronto.
SEGUNDO-TEMPO
A segunda etapa começou diferente do primeiro tempo. Com muitas faltas marcadas pelo árbitro Matheus Alves Pereira (SP), o jogo ficou truncado e com poucas chances de gol para as duas equipes.
Depois de um início menos agitado, o São Paulo passou a controlar melhor as ações e criou boas oportunidades. Em uma delas, Lucyan apareceu bem pela direita e cruzou para a área; livre na marca do pênalti, Renan cabeceou para fora.
O Tricolor manteve a pressão ofensiva. Mais uma vez pelo lado direito, Lucyan teve espaço para o cruzamento, mas Juan Potes não conseguiu aproveitar. Na sequência, Guilherme Reis avançou pela esquerda e levantou na área, encontrando Gustavo Miranda na pequena área, que finalizou por cima do gol.
O terceiro gol do São Paulo saiu aos 26 minutos, quando Renan aproveitou o rebote e balançou as redes. Pouco depois, Felipe ampliou em cobrança de falta.
Aos 37 minutos, o São Paulo marcou o quinto gol. Em cruzamento de Bezerra, Paulinho completou para o fundo das redes e ampliou a vantagem.
O melhor ficou para o final. Aos 47 minutos do segundo tempo, Paulinho, camisa 9 do São Paulo, marcou um golaço de bicicleta e fechou o placar em 6 a 1.
✅Ficha técnica
SÃO PAULO 6X1 REAL SOCCER
3ª RODADA DA COPINHA
📍 Local: Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP)
🥅 Gols: Matheus Menezes (8'/1ºT), Matheus Menezes (31'/1ºT), Kauan (26'/2ºT), Felipe (29'/2ºT), Paulinho (37'/2ºT) e Paulinho (47'/2ºT) São Paulo; Pedro Henrique (25'/1ºT) Real Soccer;
🟨 Cartões amarelos: Juan Potes (São Paulo); João Pedro (2x), Felipe Vidal, Breno Henrique, Vinicius Gregui, Matheus Correa (Real Soccer);
🟥 Cartões vermelhos: João Pedro (Real Soccer);
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Matheus Alves Pereira (SP)
🚩 Assistentes: Leonardo Tadeu Pedro (SP) e Bruno Nunes de Moraes (SP)
⚽ESCALAÇÕES
SÃO PAULO: João Nazari; Hugo, Igão, Lucyan e Bezerra; Samuel Jhonathan (Kaio), Guilherme Reis (Igor Felisberto) e Renan (Paulinho); Calci (Felipe), Juan Potes (Tetê) e Matheus Menezes (Gustavo Miranda). (Técnico: Allan Barcellos);
REAL SOCCER: Kauan Melo; Levi Pelegrina (Guilherme Hinterholz), Antony Bispo, Vinicius Gregui, João Pedro Correa, Sulivan (Kauã Lacerda), Pedro Henrique, Raul Rocha (Gabriel Esmanhotto), Kauã Andriws (Matheus Correa), Felipe Vidal (Brayan Santos) e Breno Henrique (João Lima). (Técnico: Toninho);
