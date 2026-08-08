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Brasileirão: veja os retrospectos dos confrontos da 22° rodada

Rodada terá dez jogos entre sábado (8) e domingo (9).

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 08:30
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Lucho e Allan disputando a posse da bola no jogo entre Botafogo e Fluminense
Botafogo e Fluminense se enfrentam neste sábado (8) (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Depois das partidas de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Brasileirão está de volta. A 22ª rodada da competição começa neste sábado (8), com quatro partidas, e terá mais seis confrontos no domingo (9), Dia dos Pais.

A programação reúne duelos importantes e diferentes histórias de confrontos. Entre os jogos do fim de semana estão clássicos, disputas com retrospectos equilibrados e equipes que defendem longas sequências positivas como mandantes.

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Jogos de sábado

A rodada começa às 16h, com Grêmio x São Paulo, em Porto Alegre. No primeiro turno, o time paulista venceu por 2 a 0, no MorumBis. Em casa, porém, o Grêmio vem de três vitórias consecutivas sobre o rival. Na história do Brasileirão, são 80 encontros, com 29 vitórias do Grêmio, 30 do São Paulo e 21 empates.

Às 18h30, será a vez de Remo x Atlético-MG, no Mangueirão. As equipes empataram em 3 a 3 no primeiro turno, em Belo Horizonte. Em Belém, os times já se enfrentaram quatro vezes, com três empates e uma vitória do Atlético-MG. O último duelo no estádio aconteceu em 1994, quando o Galo venceu por 6 a 0.

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Mais tarde, às 20h30, o Coritiba recebe a Chapecoense, no Couto Pereira. No primeiro turno, houve outro empate por 3 a 3. Como mandante, o Coxa tem quatro vitórias e uma derrota diante do adversário, com o único revés registrado em 2016.

Fechando a programação de sábado, Botafogo e Fluminense fazem o Clássico Vovô às 21h, no Nilton Santos. O Tricolor venceu o primeiro encontro da temporada por 1 a 0, no Maracanã. Pela Série A, os rivais já se enfrentaram 67 vezes, com 24 vitórias do Botafogo, 23 do Fluminense e 20 empates.

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Domingo de Dia dos Pais

A rodada continua no domingo, Dia dos Pais, com Cruzeiro x Mirassol abrindo a programação às 11h, no Mineirão. No primeiro turno, as equipes empataram por 2 a 2. Em três confrontos na história, a Raposa ainda está invicta, com uma vitória e dois empates.

Às 16h, o líder Palmeiras recebe o Internacional, no Nubank Parque. No primeiro turno, o Verdão venceu por 3 a 1, no Beira-Rio. Como mandante, o Palmeiras soma 21 vitórias contra dez derrotas em 42 confrontos diante do Colorado. O Inter venceu pela última vez fora de casa em 2024.

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No mesmo horário, Bahia e Vasco se enfrentam em Salvador. O Tricolor Baiano não perde para o time carioca como mandante desde 2012. Desde então, são cinco vitórias e três empates. No primeiro turno, o Bahia venceu por 1 a 0, no Rio de Janeiro.

Às 18h30, Santos e Athletico-PR medem forças na Vila Belmiro. O Peixe tem uma longa invencibilidade em casa no confronto: são 21 vitórias e seis empates em 27 partidas. No primeiro turno, entretanto, o Furacão venceu por 2 a 1, em Curitiba.

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No mesmo horário, Red Bull Bragantino e Corinthians jogam em Bragança Paulista. O Timão venceu o encontro do primeiro turno por 2 a 0, em São Paulo. Como mandante, o Bragantino tem seis vitórias, seis empates e três derrotas contra o adversário e vem de três triunfos consecutivos em casa.

A 22ª rodada será encerrada às 19h30, com Flamengo x Vitória, no Maracanã. No primeiro turno, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1, em Salvador. Mas, na Copa do Brasil o resultado teve outro fim, o time baiano levou a melhor dentro de casa no jogo da volta e eliminou o Rubro-Negro carioca. Em seus domínios, o Flamengo soma 16 vitórias e quatro derrotas em 24 jogos pelo Brasileirão. Em 2025, o confronto no Rio terminou com uma goleada histórica: 8 a 0 para o time carioca.

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Confira o retrospecto dos confrontos da 22ª rodada

Grêmio x São Paulo na história do Brasileirão:
80 jogos; 29 vitórias do Grêmio, 21 empates e 30 vitórias do São Paulo; 91 gols do Grêmio e 97 do São Paulo.

Remo x Atlético-MG na história do Brasileirão:
8 jogos; nenhuma vitória do Remo, quatro empates e quatro vitórias do Atlético-MG; 9 gols do Remo e 22 do Atlético-MG.

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Coritiba x Chapecoense na história do Brasileirão:
10 jogos; quatro vitórias do Coritiba, dois empates e quatro vitórias da Chapecoense; 16 gols do Coritiba e 13 da Chapecoense.

Botafogo x Fluminense na história do Brasileirão:
67 jogos; 24 vitórias do Botafogo, 20 empates e 23 vitórias do Fluminense; 73 gols do Botafogo e 69 do Fluminense.

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Cruzeiro x Mirassol na história do Brasileirão:
3 jogos; uma vitória do Cruzeiro, dois empates e nenhuma vitória do Mirassol; 5 gols do Cruzeiro e 4 do Mirassol.

Palmeiras x Internacional na história do Brasileirão:
86 jogos; 28 vitórias do Palmeiras, 24 empates e 34 vitórias do Internacional; 86 gols do Palmeiras e 109 do Internacional.

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Bahia x Vasco na história do Brasileirão:
56 jogos; 22 vitórias do Bahia, 20 empates e 14 vitórias do Vasco; 73 gols do Bahia e 56 do Vasco.

Santos x Athletico-PR na história do Brasileirão:
56 jogos; 27 vitórias do Santos, 14 empates e 15 vitórias do Athletico-PR; 85 gols do Santos e 59 do Athletico-PR.

Red Bull Bragantino x Corinthians na história do Brasileirão:
28 jogos; 11 vitórias do Bragantino, nove empates e oito vitórias do Corinthians; 30 gols do Bragantino e 29 do Corinthians.

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Flamengo x Vitória na história do Brasileirão:
46 jogos; 27 vitórias do Flamengo, dez empates e nove vitórias do Vitória; 81 gols do Flamengo e 45 do Vitória.

Palmeiras e Flamengo farão jogos nesta quarta-feira (22) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Palmeiras e Flamengo farão jogos nesta quarta-feira (22) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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