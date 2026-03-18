Hoje no Vasco, Renato Gaúcho volta a enfrentar o Fluminense após saída polêmica

Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo marcado pelo reencontro de Renato Gaúcho com o Tricolor. Atualmente no comando do Cruz-Maltino, o treinador volta a enfrentar o clube onde teve sua última passagem, encerrada em setembro de 2025.

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O Fluminense foi o último trabalho de Renato antes de assumir o Vasco. À época, o técnico pediu demissão após a eliminação na Copa Sul-Americana, em meio a um ambiente de forte pressão. Vaias vindas da arquibancada, incluindo ofensas, e críticas intensas nas redes sociais pesaram na decisão. O treinador alegou desgaste emocional e a necessidade de "descansar a cabeça".

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Meses depois, em entrevista à Romário TV, Renato detalhou o impacto da repercussão negativa em sua saída. Segundo ele, a internet teve papel determinante no episódio, citando críticas relacionadas a decisões durante a partida que culminou na eliminação. O treinador admitiu arrependimento pela decisão tomada naquele momento, apesar de afirmar que já não havia clima para continuidade.

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— Foi muito por causa da internet. A gente veio de uma boa campanha no Mundial, estava na semifinal da Copa do Brasil e bem no Brasileiro. No intervalo daquele jogo eu tirei o Hércules porque ele não conseguia nem ficar em pé. Durante o segundo tempo começaram a dizer que eu tinha errado na substituição, mas os caras nem sabiam que o cara tava passado mal no vestiário. A conta sempre cai no treinador. Eu até me arrependo de ter tomado aquela decisão. Tentaram me fazer mudar de ideia, mas naquele momento a decisão já estava tomada. Depois eu até pensei melhor, mas não voltei atrás. Me arrependi. Hoje em dia a internet não é mole.

Renato Gaúcho comanda treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa (Foto: Dikran Sahagian / Vasco)

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Durante sua apresentação no Vasco, Renato também comentou sobre sua relação com críticas e o ambiente externo ao futebol. O treinador destacou a influência das redes sociais e apontou a postura de parte do público como fator que interfere no trabalho dos profissionais. O confronto desta quarta-feira, portanto, carrega não apenas importância na tabela, mas também um componente emocional para o comandante vascaíno.

— Sou um cara independente. Graças a Deus venci na profissão como jogador e treinador. Trabalho porque gosto. Se estou voltando hoje, é porque eu gosto. Tem coisas que me incomodam? Sim. Não só a mim, mas a todos os treinadores. Sempre fui profissional com vocês (jornalistas). Absorvo as críticas positivas, mas hoje em dia qualquer um, todo treinador vem dar coletiva de cabeça quente. Aí vem um cara que quer seguidores, ele não está sendo profissional, mas provoca o treinador.