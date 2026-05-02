Cruzeiro x Atlético-MG é marcado por expulsões e clima quente no Mineirão

O Atlético venceu o Cruzeiro por 3 a 1 no Mineirão, mas o clássico também foi marcado por um clima quente dentro de campo. A partida teve três expulsões, duas do lado celeste e uma do lado alvinegro, além da aplicação de 11 cartões amarelos.

O Atlético venceu o Cruzeiro por 3 a 1 no Mineirão, mas o clássico também foi marcado por um clima quente dentro de campo. A partida teve três expulsões, duas do lado celeste e uma do lado alvinegro, além da aplicação de 11 cartões amarelos.

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Atlético-MG vence o Cruzeiro no Mineirão e se afasta da zona de rebaixamento; dê suas notas

🟥 Expulsões

Arroyo (Cruzeiro)

O atacante do Cruzeiro foi expulso após receber dois cartões amarelos. O primeiro veio depois de um desentendimento com o goleiro Éverson. Dois minutos depois, ele interrompeu um contra-ataque do Atlético com falta e acabou recebendo o segundo cartão, sendo expulso de campo.

Kaiki (Cruzeiro)

O lateral do Cruzeiro foi expulso com cartão vermelho direto. Após já ter cometido um pênalti na partida, o jogador exagerou na força ao dar um pontapé em Natanael. O árbitro revisou o lance no VAR e decidiu pela expulsão.

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Lyanco (Atlético)

Lyanco também foi expulso após receber dois cartões amarelos. O zagueiro levou o primeiro no início do segundo tempo, por provocação excessiva, algo que já vinha acontecendo desde os primeiros minutos de jogo. O segundo amarelo saiu pelo mesmo motivo: novamente exagerou nas provocações com jogadores do rival e acabou advertido. Com isso, recebeu o cartão vermelho e foi expulso da partida.

🟨 Cartões amarelos

Cruzeiro

Christian

Arroyo (2x)

Matheus Pereira

Atlético-MG

Ruan

Alan Franco

Lyanco (2x)

Cassiera

Reinier

Junior Alonso

(Foto: Vinicius Januario Teixeira/Photo Premium/Folhapress)

Como foi Cruzeiro x Atlético?

O Cruzeiro teve a posse da bola no início do clássico, mas em dez minutos não exigiu nenhuma defesa de Everson. Do outro lado, na primeira chance, o Alvinegro marcou. Bernard arrancou pela esquerda e passou para Lodi, que cruzou, Cassierra escorou e Alan Minda abriu o placar. Enquanto a Raposa corria atrás do prejuízo, o Galo seguia focado nos contra-ataques para tentar ampliar.

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Em uma dessas escapadas, Kaiki tocou Minda na área e Flávio Rodrigues de Souza, após revisão no VAR, assinalou pênalti. Maycon deslocou Otávio, bateu canto esquerdo e fez 2 a 0. Mesmo com mais de 70% de posse de bola, o Cruzeiro finalizou no gol pela primeira vez apenas aos 40 minutos, quando Gerson chutou de fora da área para defesa de Everson.

Sem alterações, os donos da casa voltaram dos vestiários mais agudos, mas com os mesmos problemas no ataque. Enquanto isso, o Atlético-MG buscava os contra-golpes em velocidade. Aos 21 minutos, a missão que já era difícil para a Raposa ficou ainda mais complicada quando Arroyo recebeu dois cartões amarelos em dois minutos e foi expulso.

Instantes depois, Lodi fez bom cruzamento para Cassierra, que venceu a marcação de Kaiki e cabeceou na pequena área para fazer 3 a 0. Com a desvantagem grande, a equipe celeste perdeu a cabeça e seu lateral-direito quando Kaiki deu entrada forte em Natanael. O clima que no primeiro tempo pareceu mais ameno esquentou de vez quando Lyanco foi expulso por receber seu segundo cartão amarelo por entrada em Bruno Rodrigues. Na saída, o zagueiro discutiu com o companheiro Renan Lodi. Aos 39 minutos, o Cabuloso diminuiu com Kaio Jorge, de pênalti.

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