Futebol Nacional

Atlético-MG vence o Cruzeiro no Mineirão e se afasta da zona de rebaixamento; dê suas notas

Os mineiros realizaram o terceiro clássico da temporada no Mineirão, pelo Brasileirão

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 02/05/2026
23:02
Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)
O Atlético-MG venceu o Cruzeiro, no Mineirão, na noite deste sábado (2), por 3 a 1. Os gols foram marcados por Minda, Cassierra e Maycon, e Kaio Jorge. A partida foi marcada ainda por três expulsões: duas do lado celeste (Kaiki e Arroyo) e uma do lado alvinegro (Lyanco).

Com o resultado, o Galo pulou para a 11ª posição, com 17 pontos, enquanto a Raposa ficou na 14ª colocação, com um ponto a menos que o rival.

Primeiro tempo

O Cruzeiro teve a posse da bola no início do clássico, mas em dez minutos não exigiu nenhuma defesa de Everson. Do outro lado, na primeira chance, o Alvinegro marcou. Bernard arrancou pela esquerda e passou para Lodi, que cruzou, Cassierra escorou e Alan Minda abriu o placar. Enquanto a Raposa corria atrás do prejuízo, o Galo seguia focado nos contra-ataques para tentar ampliar.

Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Em uma dessas escapadas, Kaiki tocou Minda na área e Flávio Rodrigues de Souza, após revisão no VAR, assinalou pênalti. Maycon deslocou Otávio, bateu canto esquerdo e fez 2 a 0. Mesmo com mais de 70% de posse de bola, o Cruzeiro finalizou no gol pela primeira vez apenas aos 40 minutos, quando Gerson chutou de fora da área para defesa de Everson.

Segundo tempo

Sem alterações, os donos da casa voltaram dos vestiários mais agudos, mas com os mesmos problemas no ataque. Enquanto isso, o Atlético-MG buscava os contra-golpes em velocidade. Aos 21 minutos, a missão que já era difícil para a Raposa ficou ainda mais complicada quando Arroyo recebeu dois cartões amarelos em dois minutos e foi expulso.

Instantes depois, Lodi fez bom cruzamento para Cassierra, que venceu a marcação de Kaiki e cabeceou na pequena área para fazer 3 a 0. Com a desvantagem grande, a equipe celeste perdeu a cabeça e seu lateral-direito quando Kaiki deu entrada forte em Natanael. O clima que no primeiro tempo pareceu mais ameno esquentou de vez quando Lyanco foi expulso por receber seu segundo cartão amarelo por entrada em Bruno Rodrigues. Na saída, o zagueiro discutiu com o companheiro Renan Lodi. Aos 39 minutos, o Cabuloso diminuiu com Kaio Jorge, de pênalti.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Aos 30 minutos da primeira etapa, o Cruzeiro tentava se recuperar do primeiro gol atleticano, quando Kaiki derrubou Minda na área. Maycon fez o segundo gol alvinegro e deixou o Galo em uma situação confortável na partida.

Deu aula 🏅

Alan Minda foi decisivo para o Atlético-MG no clássico no Mineirão. O equatoriano marcou o primeiro gol do Galo e sofreu o pênalti do tento anotado por Maycon.

Ficou abaixo 📉

Destaque na equipe celeste nos últimos jogos, Arroyo teve uma de suas piores atuações em 2026. O atacante errou passes importantes na intermediária, desperdiçando jogadas de ataque. Além disso, na segunda etapa, o camisa 99 recebeu dois cartões amarelos em dois minutos e foi expulso.

Ei, juiz! 📣

Cruzeiro e Atlético-MG é um dos jogos que agita a noite deste sábado (2) no Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Galo vai vencendo por 2 a 0, e uma decisão da arbitragem causou muita revolta em torcedores nas redes sociais.

Depois de Minda abrir o placar para o Galo, o equatoriano sofreu pênalti cometido por Kaiki Bruno. Em campo, o árbitro não marcou a penalidade, mas mudou de decisão depois de revisão no VAR. Maycon converteu a cobrança e fez 2 a 0 Atlético-MG sobre o Cruzeiro.

✅ Ficha técnica

CRUZEIRO 🆚 ATLÉTICO-MG
Campeonato Brasileiro - 14ª Rodada

📆 Data e horário: sábado, 2 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
🥅 Gols: Minda 12'/1°T (1-0), Maycon, 32'/1°T (2-0)/
🟨 Cartões amarelos: Ruan (CAM), Alan Franco (CAM), Lyanco (CAM) 2x; Christian (CRU), Arroyo (CRU) 2x, Kaiki (CRU) 2x
🟥 Cartões vermelhos: Lyanco (CAM); Kaiki (CRU) e Arroyo (CRU)

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Kauã Moraes (Neyser), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero (Bruno Rodrigues), Gerson (João Marcelo), Matheus Pereira (Matheus Henrique); Christian (Wanderson), Arroyo, Kaio Jorge

ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Alonso, Lyanco, Renan Lodi; Maycon, Alan Franco; Bernard (Pascini), Alan Minda (Reinier), Cassierra (Cauan)

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Ang Ribeiro (SP)
📺 VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

