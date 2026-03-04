menu hamburguer
Renato Gaúcho define objetivo do Vasco na temporada: 'Prioridade'

Treinador firmou contrato com o Gigante da Colina até o final de 2026

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/03/2026
13:22
Renato Gaúcho em sua apresentação no Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco apresentou oficialmente nesta quarta-feira (4) o treinador Renato Gaúcho para a sequência da temporada. O treinador assinou contrato válido até o fim de 2026 e chega acompanhado dos auxiliares Marcelo Salles e Alexandre Mendes. A nova comissão técnica já inicou os trabalhos com o elenco nesta quarta, visando a partida contra o Palmeiras no dia 12 de março.

Em coletiva realizada no CT Moacyr Barbosa, Renato revelou qual será o principal objetivo do Gigante da Colina na sequência da temporada.

- O Vasco tem três competições. O Brasileirão, prioridade, sempre vai ser. Copa do Brasil e Sul-Americana a gente vai buscando, a gente vai disputando. Onde o Vasco vai chegar eu não sei. É difícil para todo mundo. Não vai ser fácil. A gente vai procurar andar nas três competições, mas se tiver que parar para pensar em alguma é no Brasileirão.

Renato Gaúcho em seu primeiro treino no Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
