Vitória goleia o Coritiba, e Athletico-PR e Grêmio não saem do zero pelo Brasileirão

Dois jogos da 14ª rodada do Brasileirão complementaram a noite deste sábado (2). No Barradão, o Vitória goleou o Coritiba por 4 a 1; na Arena da Baixada, Athletico-PR e Grêmio ficaram no 0 a 0 em jogo de uma expulsão para cada lado.

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Com os resultados, o Leão da Barra chega a 18 pontos e ocupa a oitava posição, enquanto o Coxa Branca segue com 19 pontos logo acima, em nono lugar. Por sua vez, o Furacão soma 23 pontos e é o quinto colocado, e o Imortal é o 12º com 17 pontos.

Vitória x Coritba: como foi o jogo?

O Vitória controlou o jogo desde o início e venceu o Coritiba por 4 a 1 no Barradão. A equipe abriu o placar com Renê, aproveitou a superioridade numérica após a expulsão de Tiago Cóser ainda no primeiro tempo e ampliou com Zé Vitor. O Coritiba chegou a descontar com Pedro Rocha, mas o Rubro-Negro voltou a marcar na etapa final com Diego Tarzia e Erick, garantindo o resultado.

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Zé Vitor, do Vitória, comemora gol durante partida contra o Coritiba pelo Brasileirão (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

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Athletico x Grêmio: como foi a partida?

Athletico e Grêmio não tiraram o zero do placar na Arena da Baixada. A partida ficou marcada por duas expulsões: do lado rubro-negro, Esquivel recebeu cartão vermelho por cotovelada em Enamorado aos 32 minutos do primeiro tempo; já aos 38' da segunda etapa, foi a vez do Imortal perder um jogador expulso, com Riquelme recebendo o segundo amarelo após confusão com Benavídez na área.

Árbitro Savio Pereira Sampaio mostra cartão vermelho durante duelo entre Athletico-PR e Grêmio, pelo Brasileirão (Foto: Reinaldo Reginato /Fotoarena/Folhapress)

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