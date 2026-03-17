Laterais do Vasco protagonizam disputa intensa por posição na temporada
Paulo Henrique, Puma, Lucas Piton e Cuiabano travam briga pela titularidade
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As laterais do Vasco se transformaram em um dos principais pontos de disputa interna neste início de temporada. Com mudanças de comando e oscilações individuais, os quatro jogadores do setor vivem momentos distintos, mas equilibrados, na briga por uma vaga entre os titulares.
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Disputa acirrada na lateral-direita do Vasco
Pelo lado direito, Paulo Henrique e Puma Rodríguez protagonizam um duelo direto. No começo do ano, ainda sob o comando de Fernando Diniz, Puma ganhou sequência entre os titulares após a lesão de Paulo Henrique no pé esquerdo, que o afastou por quatro partidas.
Com a chegada de Renato Gaúcho, o cenário voltou a mudar: Paulo Henrique retomou a titularidade nas duas partidas mais recentes, mostrando a confiança do novo treinador.
Apesar disso, os números mostram equilíbrio. Em 2026, Paulo Henrique soma 9 jogos e uma assistência, enquanto Puma Rodríguez tem 12 partidas, com três gols e duas assistências. Além disso, Paulo Henrique se destaca como um dos laterais mais produtivos do Campeonato Brasileiro desde a última temporada, liderando em assistências entre defensores (9).
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Lado esquerdo também indefinido
Na lateral esquerda, o cenário não é diferente. Lucas Piton iniciou o ano como titular absoluto com Fernando Diniz, mas Cuiabano foi contratado por empréstimo junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, para brigar por posição.
Cuiabano precisou de um período de adaptação física, mas rapidamente ganhou espaço. Na estreia de Renato Gaúcho, Piton começou jogando, porém foi substituído por Cuiabano no intervalo após vaias da torcida. Já na partida seguinte, contra o Cruzeiro, o reforço desta temporada foi o escolhido para iniciar entre os titulares.
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Os números recentes reforçam a boa fase do novo concorrente: nas últimas duas partidas, Cuiabano contribuiu com um gol e uma assistência. Já Lucas Piton, mesmo vivendo momento de oscilação, segue relevante: tem 14 partidas no ano e aparece entre os defensores com mais assistências no Brasileirão desde a última temporada (7).
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Alternativa tática com os quatro em campo
No empate por 3 a 3 contra o Cruzeiro, Renato Gaúcho apresentou uma solução alternativa após a expulsão de Barros no começo do segundo tempo: utilizou os quatro laterais simultaneamente. Na formação, Puma Rodríguez e Cuiabano atuaram mais avançados, como alas, enquanto Paulo Henrique e Piton ficaram mais recuados, reforçando a marcação pelos lados.
Para o clássico desta quarta-feira (18), contra o Fluminense, às 21h30 (de Brasília) a tendência é que Cuiabano e Paulo Henrique iniciem a partida.
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