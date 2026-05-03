Domínguez aponta postura do Atlético como ponto chave na vitória: 'Hoje fomos outra equipe'

O Atlético conquistou uma grande vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro neste sábado, no Mineirão, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Eduardo Domínguez celebrou o resultado, elogiou a postura dos jogadores e destacou esse aspecto como fundamental para a conquista do triunfo no clássico.

O Atlético conquistou uma grande vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro neste sábado, no Mineirão, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Eduardo Domínguez celebrou o resultado, elogiou a postura dos jogadores e destacou esse aspecto como fundamental para a conquista do triunfo no clássico.

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— Obviamente as sensações são boas, pela partida que fizeram os jogadores. O resultado foi justificado porque fomos certeiros e eficazes. Chegamos pouco e concretizamos e chegaram pouco e nos defendemos. A solidez e o compromisso defensivo que a equipe teve hoje temos que agarrar e seguir com isso. Clássicos são partidas diferentes. e hoje fomos outra equipe. Valorizo o compromisso dos jogadores com eles mesmos com a instituição, com os torcedores. Fomos inteligentes e sabíamos o que tínhamos que fazer — analisou Domínguez

Semana conturbada no Atlético

O treinador também foi questionado sobre a semana conturbada vivida pelo Atlético e sobre como foi conduzido o trabalho para a equipe alcançar um bom desempenho e conquistar um resultado importante no clássico:

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— O mais importante foi ser consciente de onde estamos e a instituição que representamos, a torcida que vamos representar e a história. As vezes pode sair bem, as vezes mal mas essa deve ser a entrega para que a torcida se sinta identificada com isso. Vamos seguir construindo e melhorando porque não pode crer que acabou e que não temos defeito. Mas o compromisso que o grupo mostrou diante de todas as dificuldades que passamos durante a semana temos que sair de cabeça forte. Hoje nos manifestamos como a torcida quer e como ela merece.

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El Barba contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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