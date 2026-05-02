Gol perdido em Palmeiras x Santos revolta torcedores: 'Bizarro'

Palmeiras e Santos é um dos duelos que agita a noite deste sábado (2) no Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Peixe vence por 1 a 0 com gol de Rollheiser. Na primeira etapa, um gol perdido revoltou torcedores do Verdão nas redes sociais.

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Depois do argentino abrir o placar para o Santos, começou a pressão do Palmeiras no Allianz Parque. No final do primeiro tempo, Jhon Arias saiu cara a cara com Gabriel Brazão, teve tudo para empatar, mas parou em ótima defesa do goleiro do Peixe.

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Nas redes sociais, o gol perdido pelo colombiano no clássico deixou torcedores do Verdão enlouquecidos. Veja o lance e os comentários abaixo:

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Clássico sendo disputado no Allianz Parque (Foto: Juliana Yamaoka/Lance!)

Veja comentários sobre a chance perdida por Arias

Onde assistir o jogo entre Palmeiras e Santos

Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá transmissão do Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premiere.

A equipe de Abel Ferreira ocupa a liderança da competição com 32 pontos, seis à frente do vice-líder Flamengo, que tem 26 e um jogo a menos. Ao todo, são dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com saldo positivo de 13 gols.

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No último compromisso, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Cerro Porteño, no Paraguai, resultado que fez a equipe perder a liderança do Grupo F para o Sporting Cristal.

O Santos ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 14 pontos, mesma pontuação de Atlético-MG e Internacional, 15º e 16º colocados, respectivamente. A campanha soma três vitórias em 14 jogos, além de cinco empates e cinco derrotas.

Neymar dificilmente será utilizado como titular no clássico devido ao gramado sintético do Allianz Parque. O camisa 10, no entanto, não está descartado como opção no banco de reservas.

As equipes se enfrentaram uma vez na atual temporada, ainda pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Palmeiras venceu por 1 a 0, em janeiro, com gol de Allianz. O duelo foi disputado na Arena Barueri.

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