Atlético-MG: Emocionado, Renan Lodi dedica vitória a Hulk e cobra Lyanco por expulsão

Após a vitória do Atlético por 3 a 1 no clássico contra o Cruzeiro, Renan Lodi, visivelmente emocionado, comentou diversos aspectos do momento vivido pelo clube. O lateral dedicou o triunfo a Hulk e também falou sobre a bronca que deu em Lyanco após a expulsão do zagueiro.

Após a vitória do Atlético por 3 a 1 no clássico contra o Cruzeiro, Renan Lodi, visivelmente emocionado, comentou diversos aspectos do momento vivido pelo clube. O lateral dedicou o triunfo a Hulk e também falou sobre a bronca que deu em Lyanco após a expulsão do zagueiro.

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Lodi afirmou que o choro e a emoção representam um desabafo diante de tudo o que vem acontecendo no Atlético, além de uma resposta ao momento vivido pela equipe:

— Há uma semana eu dei uma entrevista falando dos problemas que a gente vem tendo dentro e fora do campo. Acho que essa entrevista influenciou dentro do nosso trabalho para que tentássemos de alguma forma mostrar o que é o Galo. Sabemos que estávamos em um momento de desconfiança, alguns atletas sem confiança. Eu me coloco no meio também. Não fujo da responsabilidade. Acho que isso que fizemos hoje representa tudo que passamos durante esses dois ou três meses de altos e baixos — desabafou o lateral

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Dedicou a vitória do Atlético à Hulk

O lateral também aproveitou a ocasião para comentar sobre Hulk, que rescindiu seu contrato com o Atlético e vai acertar com o Fluminense. Lodi dedicou a vitória ao atacante, ídolo alvinegro, como forma de homenagem:

— Essa vitória eu quero dedicar ao Hulk, que acabou saindo. O ciclo acabou, faz parte. O nome dele vai sempre estar na história do Galo, ele merece. Essa vitória foi para ele, ele merece. O esforço de todos foi muito importante. Acho que não só a minha fala, a fala do Hulk, de outros jogadores, influenciaram para que hoje pudéssemos dar essa resposta, porque nossa equipe merece. Foi muito difícil passar essas semanas — disse Lodi

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Cobrança em Lyanco por expulsão

Renan Lodi também falou sobre a cobrança que fez em Lyanco após a expulsão no clássico:

— Eu tinha acabado de falar com ele no intervalo. Eu vou falar com ele outra vez. A gente sabe que a equipe deles iria provocar o Lyanco, porque ele tem um histórico, todo mundo sabe. Tínhamos acabado de falar com ele no intervalo para manter a cabeça no lugar, estávamos com um placar de 2 a 0 e não precisávamos daquilo. Ele falou para mim que não pegou, eu não vi. Mas eu vou falar com ele outra vez. Querendo ou não, isso incendia o jogo. No final da partida a equipe deles cresceu. Isso eu resolvo com ele. Tem que cobrar ele sim, cobro porque gosto dele — declarou o atleta.

Foto: Pedro Souza / Atlético

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