Kaio Jorge cutuca Atlético-MG após derrota do Cruzeiro em clássico

O Cruzeiro perdeu o clássico contra o Atlético-MG no último sábado (2), no Mineirão, por 3 a 1, e freou a boa fase que a equipe vivia. Agora, o time terá que focar na Libertadores e o atacante Kaio Jorge, fez questão de lembrar da competição ao cutucar os rivais na saída de campo.

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– Na minha opinião, clássico não tem favorito. Começamos desligados, quando entramos na partida já era tarde. Mas agora é levantar a cabeça. Estamos jogando a Libertadores, eles Sul-Americana, então o nível do próximo jogo tem que ser melhor, porque a competição exige mais. É um calendário muito longo, um jogo atrás do outro, mas vamos nos cobrar. Peço desculpas à Nação Azul – disse o atacante em entrevista ao Sportv.

– Joguei contra eles nove vezes e perdi apenas duas. Faz parte. Parabéns para eles que venceram, mas agora vou levantar a cabeça e continuar trabalhando – cutucou o atacante.

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Kaio Jorge foi o autor do único gol do Cruzeiro na partida. O camisa 19 converteu penalidade sofrida na reta final do clássico.

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Cruzeiro x Atlético-MG

O Atlético-MG venceu o Cruzeiro, no Mineirão, na noite deste sábado (2), por 3 a 1. Os gols foram marcados por Minda, Cassierra e Maycon, e Kaio Jorge. A partida foi marcada ainda por três expulsões: duas do lado celeste (Kaiki e Arroyo) e uma do lado alvinegro (Lyanco).

Com o resultado, o Galo pulou para a 11ª posição, com 17 pontos, enquanto a Raposa ficou na 14ª colocação, com um ponto a menos que o rival.

Agora, a Raposa se prepara para enfrentar a Universidad Católica na quarta-feira (6), às 23h (de Brasília), fora de casa, pela quarta rodada da Libertadores. Posteriormente, no sábado (9), o time joga contra o Bahia, também longe de Belo Horizonte, às 21h (de Brasília).

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Maycon batendo pênalti contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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