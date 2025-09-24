Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense

Renato Gaúcho não é mais treinador do Fluminense. Em entrevista coletiva, o treinador anunciou que pediu pediu demissão do cargo após a eliminação da equipe nas quartas de final da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (23), diante do Lanús.

— Eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. A partir de agora, vai estar outro cara aqui, vocês fazem as mesmas perguntas para ele, e eu quero ver as respostas que ele vai dar. Quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele — disparou Renato durante a última resposta da coletiva.

— Eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, nós saímos hoje de uma competição. Estamos muito bem no Campeonato Brasileiro, muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar minha cabeça, vou deixar alguns gênios da internet falando de futebol, já que eles sabem tanto — concluiu.

O Lance! apurou que Renato pegou a todos de surpresa com o pedido de demissão. O treinador juntou os jogadores e o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, em roda após o empate com o Lanús e comunicou a saída. Internamente, ninguém esperava a posição do técnico.

Números de Renato

Renato Gaúcho encerra a sexta passagem dele como treinador do Fluminense após a eliminação nas quartas de final da Sul-Americana. Em 41 jogos, ele acumulou 21 vitórias, oito empates e 12 derrotas no comando tricolor, um aproveitamento de 57,7%. O ponto alto do trabalho foi a campanha no Mundial de Clubes, que terminou na semifinal diante do Chelsea.

Nota oficial do Fluminense

"O Fluminense FC informa que Renato Gaúcho não está mais à frente do comando técnico da equipe. O treinador pediu desligamento após a partida desta terça-feira (24/09).

Também deixam o clube os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles. O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação empenhada ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.

O auxiliar-técnico permanente Marcão assume o time de forma interina."