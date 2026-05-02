Palmeiras e Santos empatam clássico marcado por gol anulado e retorno de Paulinho; dê suas notas

Palmeiras e Santos empataram por 1 a 1 na noite deste sábado, no Allianz Parque, em clássico válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rollheiser, na primeira etapa, e Flaco López, no segundo tempo, marcaram os gols do confronto, que também marcou o retorno do atacante Paulinho aos gramados após dez meses.

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Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 33 pontos e segue na liderança da competição. Já o Santos soma 15, na 15ª colocação.

+ Entenda por que o Santos não participou do hino no clássico contra o Palmeiras

Como foi o clássico entre Palmeiras e Santos

Primeiro tempo dos visitantes

Como visitante e sem Neymar, o Santos controlou o primeiro tempo e foi superior ao Palmeiras, que deixou o gramado sob protestos de sua torcida. Entre escapadas e falhas da defesa alviverde, a equipe comandada por Cuca abriu o placar com Rollheiser. O argentino aproveitou erro de Khellven na origem do lance e, de fora da área, bateu rasteiro para superar Carlos Miguel.

Com dificuldades no setor ofensivo, o Palmeiras teve sua principal chance apenas nos minutos finais, em cabeçada de Jhon Arias defendida por Brazão.

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Empate Alviverde e retorno de Paulinho

A comissão técnica do Palmeiras voltou do intervalo com uma mudança tática. Allan passou a atuar pelo corredor direito, no lugar de Khellven, e formou dupla com os atacantes que caíam pelo setor.

Allan recuperou a posse de bola no campo ofensivo e acionou Andreas Pereira. O meia cruzou rasteiro para Flaco López, que finalizou de primeira com a perna esquerda para empatar o placar. Aos 25 minutos, Paulinho foi acionado por João Martins e atuou por cerca de 25 minutos em seu retorno ao Palmeiras.

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Palmeiras e Santos em duelo válido pelo Brasileirão, no Allianz Parque (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)

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Nos acréscimos, Allan marcou o gol da virada do Palmeiras, mas o lance foi anulado pela arbitragem após revisão no VAR. No chute da Cria da Academia, a bola desviou no braço de Jhon Arias, o que levou à invalidação do gol.

Deu aula 🏅

Rollheiser marcou o primeiro gol e foi o principal destaque do Santos. Enquanto esteve em campo, foi responsável por fazer a ligação entre o meio de campo e o setor ofensivo, além de ditar o ritmo do duelo. Já nos minutos finais, deixou o gramado esgotado fisicamente para a entrada de Mateus Xavier.

Ficaram abaixo 📉

Khellven e Lucas Evangelista tiveram atuações apagadas na noite deste sábado. O volante, escolhido para formar a trinca de meio-campo ao lado de Marlon Freitas e Andreas Pereira, não conseguiu participar das ações ofensivas, especialmente na construção das jogadas. Já o lateral foi substituído ainda no intervalo, após falhar no gol do Santos.

Não vou ver isso sozinho 😱

O Palmeiras entrou sozinho no gramado antes de a bola rolar no Allianz Parque. A equipe do Santos foi a campo apenas ao término do hino nacional, o que atrasou o início do clássico. Confira no vídeo abaixo:

Dê suas notas aos jogadores do Palmeiras:

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✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 1 SANTOS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 14ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 02 de maio, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo

🟨 Árbitro: Raphael Claus

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima

⚽ Gols: Rollheiser (25'/1°T), Flaco López (19'/2°T)

Cartões amarelos: Luis Pacheco (PAL); Brazão (SAN)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: João Martins)

Carlos Miguel; Khellven (Allan), Gustavo Gómez (Emiliano Martínez), Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Ramón Sosa), Andreas Pereira (Luis Pacheco) e Mauricio (Paulinho); Jhon Arias e Flaco López.

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SANTOS (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Oliva (Willian Arão) e Rollheiser (Mateus Xavier); Gabriel Bontempo (Zé Rafael), Barreal (Moisés) e Gabriel Barbosa (Rony).

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