Veja o gol da vitória do Coritiba sobre o Bahia pelo Brasileirão
Coxa venceu o Bahia por 1 a 0, na noite deste sábado (21)
O Coritiba venceu o Bahia por 1 a 0 na noite deste sábado (21), na Arena Fonte Nova, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol de Breno Lopes, o Coxa conquistou três pontos importantes fora de casa, enquanto o Tricolor baiano desperdiçou oportunidades na etapa final e deixou o campo sob vaias da torcida.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Com a vitória, o Coritiba chegou aos 45 pontos, assumiu a 11ª colocação e encaminhou a permanência na Série A. Já o Bahia estacionou nos 54 pontos, em sexto lugar, dentro da zona de classificação para a fase preliminar da Libertadores de 2027.
O Tricolor tem a mesma pontuação do Athletico-PR, quinto colocado, que ainda enfrenta o Remo neste domingo (22), às 16h, na Arena da Baixada. O Atlético-MG aparece em sétimo e encerra a rodada na quarta-feira (25), contra o Corinthians, às 20h, na Arena MRV.
Veja o gol:
O primeiro tempo foi marcado pelo ritmo lento do Bahia, que encontrou dificuldades para criar jogadas ofensivas. O Coritiba, por sua vez, levou perigo aos 25 minutos, quando Maicon acertou a trave em cabeçada. Aos 39, os visitantes chegaram a marcar em cobrança de falta de Josué desviada por Bruno Melo, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR.
Insatisfeito com a atuação da equipe, Rogério Ceni promoveu três substituições ainda antes do intervalo, na tentativa de mudar o panorama da partida.
Na volta para o segundo tempo, o Bahia apresentou mais intensidade e teve boas oportunidades de abrir o placar. Logo no primeiro minuto, Kike Olivera aproveitou uma falha de Morisco, mas a bola bateu no uruguaio e saiu. Aos quatro, o atacante voltou a assustar, desta vez com um chute na trave.
Entre os 17 e os 19 minutos, Alejo Veliz desperdiçou três chances claras dentro da pequena área. Aos 26, Rodrigo Gelado quase marcou contra, mas a bola também parou na trave.
Apesar da pressão dos donos da casa, o Coritiba foi mais eficiente e abriu o placar aos 28 minutos. Breno Lopes recebeu na intermediária, avançou até a área, driblou Ronaldo e finalizou para marcar o gol da vitória alviverde.
Nos minutos finais, o Bahia ainda teve que lidar com a expulsão de Acevedo, que recebeu o segundo cartão amarelo, dificultando uma possível reação. Com o resultado, o Coritiba garantiu os três pontos e encaminhou sua permanência na elite do futebol brasileiro.
Mais LANCE!
Dublador revela provocação de Neymar em Coritiba x Santos: 'Time pequeno'
Com o triunfo, Peixe assume a 8° posição do Brasileirão
Gabigol relembra provocação de jogadores do Coritiba e dispara: 'Acho que vão cair'
Santos vence o Coritiba por 1 a 0 após o camisa 9 do Peixe marcar nos minutos finais
É gol do Gabigol! Santos vence nos minutos finais e segue vivo na briga pela Libertadores
Partida válida pela 35ª rodada terminou 1 a 0 para o Peixe no Couto Pereira, na noite desta quarta-feira (18)
Coritiba x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão
Com Chapecoense já rebaixada, Remo e Grêmio lideram probabilidades de queda no Brasileirão
A quatro rodadas do fim, dez clubes ainda brigam matematicamente pela permanência na Série A; veja os números
Lembra dele? Atacante angolano ex-Coritiba é anunciado como reforço do São Joseense
Geraldo retorna ao futebol paranaense em 2027 após marcar época pelo Coxa, conquistar títulos estaduais e ser decisivo em clássicos contra o Athletico
Brasileirão: CBF divulga datas e horários das duas últimas rodadas; veja
Última rodada está prevista para a quarta-feira do dia 2 de dezembro
Rodrigo Moledo denuncia ameaças após pênalti contra o Internacional
Zagueiro assumiu responsabilidade pelo lance e pediu respeito aos familiares
Alerrandro marca no fim, Inter vence o Coxa e sai do Z4
As equipes se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro
Coritiba x Vitória: onde assistir, horário e escalações
Coritiba x Vitória: pela 33ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
CBF detalha rodadas 35 e 36 do Brasileirão; veja datas e horários dos jogos
Confronto entre Palmeiras e Flamengo está marcado para a 36ª rodada e pode ser decisivo na disputa pelo título
Grêmio vence Coritiba, ultrapassa o Corinthians, mas segue no Z-4 do Brasileirão
Braithwaite anotou o único gol do confronto nos acréscimos da segunda etapa
Coritiba x Grêmio: veja as chances de rebaixamento atualizadas no Brasileirão
Grêmio tem 81,3% de risco de queda para a Série B, enquanto o Coritiba registra 1,9%
Futebol entra na reta decisiva: títulos, vagas continentais e rebaixamento
Palmeiras e Flamengo disputam a liderança do Brasileirão; calendário terá Data Fifa em novembro
Coritiba x Grêmio: onde assistir, horário e escalações
Coritiba x Grêmio: pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Atlético-MG lidera ranking de dívidas do futebol brasileiro; veja lista
Levantamento da Anresf aponta débito de R$ 2,21 bilhões para o clube mineiro
Veja o gol de Igor Gomes em Atlético-MG 1 x 0 Coritiba
Confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro aconteceu na Arena MRV
Abel lidera, e Seedorf é último: o aproveitamento dos técnicos do Brasileirão na carreira
Levantamento reúne o retrospecto geral dos 20 treinadores do torneio
Gol anulado em Coritiba x Botafogo vira assunto: 'Inacreditável'
Glorioso saiu atrás com gol contra de Marçal e empatou com Danilo