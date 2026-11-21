O Coritiba venceu o Bahia por 1 a 0 na noite deste sábado (21), na Arena Fonte Nova, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol de Breno Lopes, o Coxa conquistou três pontos importantes fora de casa, enquanto o Tricolor baiano desperdiçou oportunidades na etapa final e deixou o campo sob vaias da torcida.

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Com a vitória, o Coritiba chegou aos 45 pontos, assumiu a 11ª colocação e encaminhou a permanência na Série A. Já o Bahia estacionou nos 54 pontos, em sexto lugar, dentro da zona de classificação para a fase preliminar da Libertadores de 2027.

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O Tricolor tem a mesma pontuação do Athletico-PR, quinto colocado, que ainda enfrenta o Remo neste domingo (22), às 16h, na Arena da Baixada. O Atlético-MG aparece em sétimo e encerra a rodada na quarta-feira (25), contra o Corinthians, às 20h, na Arena MRV.

Veja o gol:

O primeiro tempo foi marcado pelo ritmo lento do Bahia, que encontrou dificuldades para criar jogadas ofensivas. O Coritiba, por sua vez, levou perigo aos 25 minutos, quando Maicon acertou a trave em cabeçada. Aos 39, os visitantes chegaram a marcar em cobrança de falta de Josué desviada por Bruno Melo, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR.

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Insatisfeito com a atuação da equipe, Rogério Ceni promoveu três substituições ainda antes do intervalo, na tentativa de mudar o panorama da partida.

Na volta para o segundo tempo, o Bahia apresentou mais intensidade e teve boas oportunidades de abrir o placar. Logo no primeiro minuto, Kike Olivera aproveitou uma falha de Morisco, mas a bola bateu no uruguaio e saiu. Aos quatro, o atacante voltou a assustar, desta vez com um chute na trave.

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Entre os 17 e os 19 minutos, Alejo Veliz desperdiçou três chances claras dentro da pequena área. Aos 26, Rodrigo Gelado quase marcou contra, mas a bola também parou na trave.

Apesar da pressão dos donos da casa, o Coritiba foi mais eficiente e abriu o placar aos 28 minutos. Breno Lopes recebeu na intermediária, avançou até a área, driblou Ronaldo e finalizou para marcar o gol da vitória alviverde.

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Nos minutos finais, o Bahia ainda teve que lidar com a expulsão de Acevedo, que recebeu o segundo cartão amarelo, dificultando uma possível reação. Com o resultado, o Coritiba garantiu os três pontos e encaminhou sua permanência na elite do futebol brasileiro.