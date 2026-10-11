Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Grêmio e Internacional fazem 'Gre-Nal do Desespero' neste domingo

Rivais jogam na arena tricolor precisando vencer para deixar o Z-4

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 09:20
Favorite o Lance! no Google
O Internacional recebe o Grêmio no Beira-Rio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
Clássico Gre-Nal 455 acontece neste domingo, na Arena do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Grêmio e Internacional fazem neste domingo (11) um dos Gre-Nais mais melancólicos de toda a história, mas tão importante quanto todos os 454 clássicos que o antecederam. O jogo colocará em lados opostos dois rivais que pela primeira vez se enfrentam ocupando a zona de rebaixamento do Brasileirão Série A, o que faz com que o clássico das 17h30 (de Brasília) já esteja sendo chamado de Gre-Nal do Desespero.

➡️Brasileirão Série A: confira a classificação atualizada e simule as rodadas finais

A situação não é nem perto de ser tranquila para nenhum dos dois times, mas a do Grêmio é um pouco pior. Com 30 pontos, o tricolor gaúcho ocupa a 18ª colocação e joga em casa. Se não vencer, seguirá atrás do rival na tabela e terá somente mais quatro jogos em casa, e isso num contexto em que não venceu nenhum jogo como visitante. Ou seja, teria que obrigatoriamente somar pontos fora de casa para chegar aos 45 pontos, considerado ponto de corte seguro para não cair.

continua após a publicidade

O técnico Renato Gaúcho, que vai para o terceiro jogo neste retorno ao Grêmio, ressalta a importância do clássico, principalmente pela necessidade de pontuar.

— Mais um jogo que vale três pontos. O Gre-Nal tem a rivalidade. Os dois clubes estão na zona de rebaixamento por tudo que fizeram durante o campeonato ou deixaram de fazer durante o campeonato. Eu costumo falar também que a conta chega. Agora, é buscar vitória. A gente sabe da importância. A gente sabe que é um clássico. Um jogo difícil. O Internacional também precisa dos pontos.

continua após a publicidade
Gre-Nal na Arena do Grêmio pela Copa do Brasil
Gre-Nal do Desespero é decisivo para os dois rivais gaúchos (Foto: Ricardo Duarte /SC Internacional)

O Inter vai para o Gre-Nal com histórico recente ruim na Arena do Grêmio. O time perdeu os dois clássicos disputados na casa do rival este ano, com seis gols sofridos e apenas um marcado. Um empate neste domingo não seria exatamente um péssimo resultado, mas não deixaria de ser ruim, já que inevitavelmente manteria o time no Z-4.

Para o recém-contratado técnico Eduardo Baptista, porém, uma eventual igualdade no placar ao final do Gre-Nal do Desespero pode ser aceitável:

continua após a publicidade

— Uma decisão, um clássico, e vamos buscar a vitória sempre. Mas, claro, fora de casa, em confronto direto, não deu para ganhar; o empate não é ruim — disse o treinador na quarta-feira (8), logo após estrear com vitória sobre o Corinthians, por 2 a 1, no Beira-Rio.

Independentemente do placar no Gre-Nal 455 deste domingo, Grêmio e Internacional terminarão o dia ainda em crise. Mas, provavelmente, ela será maior para um dos lados.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre
Sugerida para você!
Alex Sandro e Fábio marcam duelo entre Flamengo e Fluminense

Futebol Nacional

Fla-Flu de veteranos: experiência marca clássico entre Flamengo e Fluminense

Há 59 minutos
Calleri

São Paulo

Calleri cobra futuro presidente do São Paulo e pede que clube volte a brigar por títulos

Há 1 hora
Yuri Alberto disputa bola com jogadores do Palmeiras

Corinthians

Corinthians busca reação em clássicos com terceiro técnico do ano

Há 2 horas
Mercado jogador do Internacional disputa lance com Kannemann jogador do Gremio durante partida no estadio Beira-Rio pelo campeonato Copa Do Brasil

Fora de Campo

Inteligência artificial crava resultado de Grêmio x Internacional

Há 2 horas
Canobbio Samuel Lino Flamengo Fluminense

Futebol Nacional

Veja a equipe completa de arbitragem do clássico entre Flamengo e Fluminense

Há 2 horas
Flaco e Carrillo durante o clássico

Fora de Campo

IA crava placar de Flamengo x Fluminense e Palmeiras x Corinthians

Há 3 horas
Mais LANCE!
Djhordney

São Paulo perde titular para partida contra o Vasco

Bap, presidente do Flamengo, e Matheus Montenegro, presidente do Fluminense

Parceiros fora de campo, Flamengo e Fluminense conciliam interesses e rivalidade no Maracanã

Spinelli lamenta chance perdida em Vasco x Remo

Vasco ainda corre risco de rebaixamento? Veja números das últimas edições do Brasileirão

Rodrigo Garro e Gustavo Gomez

Dérbi opõe sonho da tríplice coroa à luta por redenção

Dorival Jr

Dorival revela dificuldades nos bastidores do São Paulo e cita condições dos campos

Zayn, com a camisa do Palmeiras, em show no Nubank Parque

Flamengo alfineta Palmeiras em publicação: 'Dominando'

Lucas Moura

Lucas Moura retorna após cinco meses e se emociona em vitória do São Paulo: 'Amo vestir essa camisa'

Zayn Malik com a camisa do Flamengo, no Nubank Parque

Zayn Malik usa camisa do Flamengo em estádio do Palmeiras e comete gafe

Calleri comemora gol marcado em São Paulo x Vitória

Calleri marca duas vezes, e São Paulo bate o Vitória no Morumbis

Brusque x Paysandu

Jogo da Série C é adiado após quase duas horas de paralisação

Calleri, comemorando gol em São Paulo e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em São Paulo x Vitória: Calleri marca duas vezes

Pedro Emanuel em entrevista coletiva (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Pedro Emanuel admite influência do Boca em empate do Vasco: 'Pouco do foco'

Leonardo Jardim e Marcão duelam em Flamengo x Fluminense

Fla-Flu coloca rivais diante de dilema antes da Libertadores; veja estratégias