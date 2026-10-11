Grêmio e Internacional fazem neste domingo (11) um dos Gre-Nais mais melancólicos de toda a história, mas tão importante quanto todos os 454 clássicos que o antecederam. O jogo colocará em lados opostos dois rivais que pela primeira vez se enfrentam ocupando a zona de rebaixamento do Brasileirão Série A, o que faz com que o clássico das 17h30 (de Brasília) já esteja sendo chamado de Gre-Nal do Desespero.

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A situação não é nem perto de ser tranquila para nenhum dos dois times, mas a do Grêmio é um pouco pior. Com 30 pontos, o tricolor gaúcho ocupa a 18ª colocação e joga em casa. Se não vencer, seguirá atrás do rival na tabela e terá somente mais quatro jogos em casa, e isso num contexto em que não venceu nenhum jogo como visitante. Ou seja, teria que obrigatoriamente somar pontos fora de casa para chegar aos 45 pontos, considerado ponto de corte seguro para não cair.

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O técnico Renato Gaúcho, que vai para o terceiro jogo neste retorno ao Grêmio, ressalta a importância do clássico, principalmente pela necessidade de pontuar.

— Mais um jogo que vale três pontos. O Gre-Nal tem a rivalidade. Os dois clubes estão na zona de rebaixamento por tudo que fizeram durante o campeonato ou deixaram de fazer durante o campeonato. Eu costumo falar também que a conta chega. Agora, é buscar vitória. A gente sabe da importância. A gente sabe que é um clássico. Um jogo difícil. O Internacional também precisa dos pontos.

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Gre-Nal do Desespero é decisivo para os dois rivais gaúchos (Foto: Ricardo Duarte /SC Internacional)

O Inter vai para o Gre-Nal com histórico recente ruim na Arena do Grêmio. O time perdeu os dois clássicos disputados na casa do rival este ano, com seis gols sofridos e apenas um marcado. Um empate neste domingo não seria exatamente um péssimo resultado, mas não deixaria de ser ruim, já que inevitavelmente manteria o time no Z-4.

Para o recém-contratado técnico Eduardo Baptista, porém, uma eventual igualdade no placar ao final do Gre-Nal do Desespero pode ser aceitável:

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— Uma decisão, um clássico, e vamos buscar a vitória sempre. Mas, claro, fora de casa, em confronto direto, não deu para ganhar; o empate não é ruim — disse o treinador na quarta-feira (8), logo após estrear com vitória sobre o Corinthians, por 2 a 1, no Beira-Rio.

Independentemente do placar no Gre-Nal 455 deste domingo, Grêmio e Internacional terminarão o dia ainda em crise. Mas, provavelmente, ela será maior para um dos lados.

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