Grêmio e Internacional empatam, e dupla Gre-Nal segue no Z-4
Vitinho e Wallace marcaram no clássico realizado na Arena
Grêmio e Internacional empataram por 1 a 1 neste domingo (11), na Arena do Grêmio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitinho abriu o placar para o Colorado, após aproveitar uma falha na saída de bola gremista, e Wallace deixou tudo igual no segundo tempo, após pegar o rebote do goleiro Anthoni. Com o resultado, o Tricolor chega a 31 pontos e permanece na 18ª posição. Já o Inter soma 32 pontos e ocupa o 17º lugar.
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Como foi Grêmio x Internacional?
O primeiro tempo do Gre-Nal 455 foi marcado por muitos erros técnicos, mas teve boas oportunidades para os dois lados. O Inter começou melhor e Vitinho levou perigo em duas finalizações de fora da área. O Grêmio respondeu com Amuzu, que recebeu na área e chutou para boa defesa de Anthoni. Na sequência, Juninho também teve chance de cabeça após cruzamento de Bernabei, mas mandou para fora.
Aos 33 minutos, o Inter abriu o placar em uma falha na saída de bola gremista. Weverton tocou para Villasanti, que foi desarmado por Alerrandro. O centroavante acionou Vitinho, que percebeu o goleiro adiantado e deu um belo toque por cobertura para marcar um golaço. Depois do gol, o Grêmio tentou reagir, mas encontrou dificuldades para criar chances claras, enquanto a defesa colorada conseguiu bloquear as finalizações de Pavón e Villasanti.
O Grêmio voltou do intervalo tentando reagir. Aos quatro minutos, Danilo Barbosa arriscou de fora da área, mas Anthoni defendeu. O Inter respondeu com Alerrandro, que finalizou para fora, e Bernabei, que invadiu a área pela esquerda e parou em Weverton. Apesar das tentativas gremistas, a equipe encontrava dificuldades para acertar os cruzamentos e criar oportunidades claras.
Aos 27 minutos, o Tricolor chegou ao empate. Marlon cobrou falta, Anthoni não conseguiu segurar a bola, e Wallace aproveitou o rebote para balançar as redes. Dois minutos depois, Carlos Vinícius chegou a marcar o gol da virada, mas o lance foi anulado por impedimento.
Empurrado pela torcida, o Grêmio tentou buscar a vitória nos minutos finais. Marlon ainda cobrou escanteio e falta, mas os cruzamentos não resultaram em novas oportunidades claras. Porém, nos minutos finais, o Internacional teve a posse de bola, mas sem conseguir o gol da vitória e evitar o empate na Arena.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O gol de Wallace. Após cobrança de falta de Marlon, Anthoni não conseguiu segurar a bola, e o zagueiro gremista aproveitou o rebote para empatar o clássico aos 27 minutos do segundo tempo.
Deu aula 🏅
Vitinho aproveitou a falha na saída de bola do Grêmio no primeiro tempo e encobriu Weverton para abrir o placar para o Internacional.
Ficou abaixo 📉
A saída de bola gremista no lance do gol colorado. O passe de Weverton para Villasanti terminou no desarme de Alerrandro, que iniciou a jogada concluída por Vitinho.
✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO 1 X 1 INTERNACIONAL
CAMPEONATO BRASILEIRO — 30ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 11 de outubro de 2026, às 17h30
📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
⚽ Gols: Vitinho, 1ºT/32' (0-1); Wallace, 2ºT/27' (1-1)
🟨 Cartões amarelos: Villasanti, Amuzu (GRE); Villagra, Alan Patrick, Bruno Henrique (INT)
🟥 Cartões vermelhos:
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