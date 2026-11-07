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GP de São Paulo pode coincidir com Vasco x Palmeiras? Entenda a transmissão

Evento da F1 tem largada prevista para as 14h deste domingo, enquanto duelo pela semifinal da Copa do Brasil começa às 17h

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 18:11
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Colagem com logos da Copa do Brasil, Vasco da Gama e Palmeiras, além de carros de Fórmula 1 no GP de São Paulo em Interlagos
Foto: Arte/Lance!

O torcedor que pretende acompanhar o GP de São Paulo e Vasco x Palmeiras neste domingo (8) pode ter de lidar com uma possível disputa de espaço na programação da televisão. A corrida de Fórmula 1 está prevista para começar às 14h (de Brasília), três horas antes do duelo entre as equipes, marcado para as 17h. No entanto, a possibilidade de chuva em Interlagos pode atrasar a largada e fazer com que a prova aconteça simultaneamente à partida.

O alerta ganhou força depois do sábado (7), quando a classificação para o Grande Prêmio sofreu um atraso de quase uma hora e meia por causa de uma forte tempestade. A situação mostrou como as condições climáticas podem interferir na programação da categoria. Caso aconteça o mesmo no domingo, a largada poderá ser transferida para mais tarde, aproximando a corrida do horário do jogo.

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Como fica a transmissão?

A situação chama a atenção porque a Globo tem os direitos de transmissão dos dois eventos na televisão aberta. A emissora programou a exibição do GP de São Paulo a partir das 14h e também de Vasco x Palmeiras, às 17h, pela semifinal da Copa do Brasil.

Até o momento, não há um posicionamento oficial divulgado pela emissora sobre como ficará a programação caso um atraso provocado pela chuva faça a corrida avançar sobre o horário do futebol. No entanto, segundo a página do Twitter "Narradores Brasileiros", a tendência é que a corrida fique disponível com sinal aberto pelo Globoplay e SporTV.

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O que diz o regulamento da Fórmula 1?

Pelas regras válidas na temporada de 2026, uma corrida tem duração máxima de duas horas de atividade efetiva. Quando há interrupções, como uma bandeira vermelha provocada pela chuva, o tempo parado é contabilizado dentro de um limite total de três horas, contado a partir da largada.

Na prática, isso significa que um atraso antes da largada pode empurrar o início da prova para mais perto das 17h. Se a corrida começar depois das 14h, a possibilidade de coincidência com Vasco x Palmeiras aumenta, já que o limite de duração também passa a ser contado a partir do novo horário de início.

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A Fórmula 1 também aprovou uma mudança para as corridas interrompidas por chuva ou outros motivos. A partir de 2027, deixará de valer o limite atual de três horas entre o início e o encerramento da prova, incluindo o período de paralisação. No lugar dele, será estabelecido um horário máximo fixo para o fim das atividades de pista, com o objetivo de aumentar as chances de conclusão da distância prevista para o Grande Prêmio. O teto de duas horas de corrida efetiva será mantido.

A alteração, porém, ainda não vale para o GP de São Paulo deste domingo. Em 2026, continua em vigor o limite atual de três horas, contado a partir da largada, além das duas horas de corrida efetiva.

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Onde assistir ao GP de São Paulo e a Vasco x Palmeiras pela Copa do Brasil?

O GP de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos, terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na televisão aberta, pelo sportv 3, na TV por assinatura, pelo Globoplay e pela F1 TV Pro, no streaming.

Já Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela semifinal da Copa do Brasil. O jogo terá transmissão da TV Globo, do Sportv, do Premiere e do Amazon Prime Video.

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O Lance! também fará a cobertura dos dois eventos em tempo real, com acompanhamento da corrida e da partida.

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