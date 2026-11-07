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Veja a provável escalação do Palmeiras contra o Vasco na Copa do Brasil

Abel Ferreira deve manter esquema com três zagueiros e pode contar com o retorno de Ramón Sosa

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
07/11/2026 16:42
Atualizado há 20 minutos
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Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, gesticulando durante treino em campo.
Abel Ferreira comandou o último treino do Palmeiras antes da decisão contra o Vasco, pela Copa do Brasil (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras encerrou, na manhã deste sábado (07), a preparação para o confronto decisivo contra o Vasco, pela semifinal da Copa do Brasil. Na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira comandou a última atividade antes da partida de volta, marcada para domingo (08), às 17h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.

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O comandante português e sua comissão técnica promoveram atividades táticas, com foco na construção de jogadas, posicionamento, situações de jogo e bolas paradas. Ao término dos trabalhos, os jogadores participaram de um recreativo.

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A tendência é que Abel Ferreira mantenha a formação com três zagueiros. No meio-campo, Mauricio deve atuar ao lado de dois volantes, enquanto Jhon Arias e Flaco López formam a dupla de ataque.

Com isso, uma provável escalação do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Mauricio e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.

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Palmeiras: jogadores se abraçam em comemoração durante treino.
Palmeiras venceu o jogo de ida por 1 a 0 e busca confirmar a classificação à final (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Palmeiras pode ter novidade contra o Vasco

A principal novidade entre os relacionados pode ser o retorno de Ramón Sosa. O atacante paraguaio participou das atividades com o restante do elenco pelo segundo dia consecutivo, após iniciar a transição física em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita.

O jogador sofreu o problema durante a vitória sobre o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, e não voltou a atuar desde então. Com a evolução apresentada nos últimos treinamentos, existe a possibilidade de que seja relacionado para a decisão.

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Por outro lado, Abel Ferreira segue sem contar com Paulinho. O atacante sofreu um trauma na panturrilha em 21 de outubro, durante o confronto contra o Fluminense, pela Libertadores, e ainda não retomou os trabalhos com o grupo.

Outro desfalque é o lateral-esquerdo Jefté, afastado após testar positivo em um exame antidoping. O jogador aguarda a definição da data de seu julgamento e permanece impedido de frequentar as instalações do clube, inclusive para dar continuidade ao tratamento de uma lesão no joelho.

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Após vencer o primeiro duelo por 1 a 0, com gol de Mauricio, o Verdão joga pelo empate para garantir uma vaga na final da competição. Uma vitória vascaína por um gol de diferença leva decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo carioca por dois ou mais gols garante a classificação do Cruz-Maltino.

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