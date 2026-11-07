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Palmeiras tem semana perfeita e cumpre objetivo de Abel

Alviverde poupa titulares em goleada pelo Brasileirão antes de decisão por uma vaga na Copa do Brasil

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
07/11/2026 12:00
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(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras cumpriu à risca o planejamento traçado pela comissão técnica para a semana que antecede o segundo confronto com o Vasco, pela semifinal da Copa do Brasil. Além da vantagem construída no jogo de ida, em São Paulo, a equipe comandada por Abel Ferreira preservou a maioria de seus titulares na goleada sobre o Remo, pelo Campeonato Brasileiro.

+ Títulos x secura e rebaixamento: década feliz do Palmeiras é infernal para o Vasco

O treinador mantém a estratégia de não abrir mão de nenhuma das três competições que o clube ainda disputa. Ao mesmo tempo, aproveita oportunidades pontuais para rodar o elenco sem comprometer os resultados esportivos.

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No meio de semana, Barboza, Giay, Piquerez, Evangelista e Flaco López começaram a partida no banco de reservas. Os dois laterais, inclusive, sequer foram utilizados, enquanto os demais entraram no decorrer da segunda etapa.

Murilo, Gómez, Marlon Freitas, Arias e Mauricio, por sua vez, iniciaram entre os titulares, mas foram substituídos antes do apito final. Apenas Vitor Roque e Andreas Pereira começaram e permaneceram em campo durante os 90 minutos, em um indicativo de que devem ficar como opções no banco de reservas contra o Vasco.

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- Jogaram de início aqueles jogadores que estavam mais preparados, mas eu não ganho os jogos só com os 11 titulares. Eu ganho os jogos com os 11 titulares e com os 5 que estão preparados para entrar - afirmou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, após goleada por 6 a 1 sobre o Remo na última quinta-feira.

Jogadores da seleção brasileira comemorando em círculo, com Mauricio nº18 no uniforme, em campo.
Elenco do Palmeiras comemora gol na partida sobre o Remo (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Folhapress).

Provável escalação do Palmeiras

O Palmeiras ainda realizará os últimos ajustes na atividade deste sábado (7), mas a tendência é de que Abel Ferreira mantenha o esquema com três zagueiros. Mauricio deve atuar ao lado de dois volantes no meio de campo, enquanto Flaco López e Jhon Arias formam a dupla de ataque.

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Com isso, uma provável escalação do Palmeiras para encarar o Cruz-Maltino tem: Carlos Miguel; Murilo, Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Mauricio e Piquerez; Arias e Flaco López.

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