A Série B chega à 37ª rodada com cinco partidas neste sábado (7). Os confrontos podem definir o acesso à elite do futebol brasileiro, movimentar a disputa pelo título e aumentar a tensão na luta contra o rebaixamento. Novorizontino, Juventude e Avaí entram em campo com objetivos importantes, enquanto outras equipes ainda sonham com uma vaga nos playoffs.

Novorizontino pode garantir acesso contra o Fortaleza

Líder da competição, com 67 pontos, o Novorizontino tem pela frente um dos jogos mais importantes de sua história. Uma vitória sobre o Fortaleza garante o acesso à Série A. A equipe também pode confirmar a vaga com um empate, dependendo do resultado de Vila Nova x Criciúma. O time ainda tem chances de conquistar o título com uma rodada de antecedência, caso o Juventude não vença o seu jogo.

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Jogo do Novorizontino na Série B (Foto: Ozzair Jr. / Novorizontino )

O adversário, por sua vez, ocupa a quinta posição, com 62 pontos, e segue na disputa pelo acesso direto. Para chegar ao G-2, o Fortaleza precisa vencer seus dois compromissos restantes e torcer por tropeços de Juventude, Vila Nova e Criciúma.

Juventude depende apenas de si pelo acesso

Vice-líder, com 65 pontos, o Juventude pode encaminhar a classificação direta para a Série A nesta rodada. A equipe enfrenta o Cuiabá e, em caso de vitória, chega aos 68 pontos e mantém viva a possibilidade de conquistar o título. Um resultado paralelo em Vila Nova x Criciúma também pode antecipar a confirmação do acesso.

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O Cuiabá, por outro lado, não tem mais objetivos na competição. Já Vila Nova e Criciúma seguem na briga pelas duas primeiras posições. Ambos estão garantidos no G-6 e podem se aproximar do acesso direto com uma vitória no confronto deste sábado.

Jogadores do Criciúma (Foto: Divulgação/Criciúma)

Avaí precisa vencer para seguir vivo na luta contra o rebaixamento

Na zona de rebaixamento, o Avaí entra em campo pressionado contra o São Bernardo. Com 37 pontos, a equipe catarinense precisa vencer os dois compromissos restantes, neste sábado e, na última rodada, diante do América-MG, e torcer para que o Ceará não pontue mais na competição.

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São Bernardo ainda sonha com os playoffs

O São Bernardo também tem objetivos importantes na partida. Com 52 pontos, o clube ainda alimenta uma possibilidade remota de alcançar o G-6. Para isso, precisa vencer os dois jogos restantes e torcer para que CRB e Goiás não conquistem vitórias nas rodadas finais. Além disso, depende de uma combinação de resultados envolvendo Atlético-GO e Sport.

CRB busca confirmar vaga nos playoffs

No outro confronto da noite, o CRB visita o Náutico. Sexto colocado, com 55 pontos, o time alagoano tenta confirmar sua presença nos playoffs de acesso. Já a equipe pernambucana garantiu a permanência na Série B na rodada passada, quando venceu o Avaí por 1 a 0.

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O Maior de Alagoas já está em Recife! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 📸 Lucca Morais https://t.co/0MlFAU2oBI — CRB (@CRBoficial) November 6, 2026

Jogos deste sábado (7) pela Série B

16h: Avaí x São Bernardo

16h10: Novorizontino x Fortaleza

20h: Cuiabá x Juventude

20h: Vila Nova x Criciúma

21h30: Náutico x CRB

Critério para o acesso

Pelo regulamento da competição, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A. As equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posição disputam os playoffs, em confrontos de ida e volta: terceiro contra sexto e quarto contra quinto.