O Vasco entra em campo neste domingo (8), às 17h, em São Januário, com a missão de reverter a vantagem de 1 a 0 construída pelo Palmeiras no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Para chegar à decisão, o Cruz-Maltino precisará superar um cenário que já enfrentou outras vezes ao longo da história da competição. Em 23 confrontos nos quais perdeu a partida de ida, o clube conseguiu a classificação em cinco oportunidades.

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O retrospecto aponta 12 vitórias, oito empates e três derrotas nos jogos de volta, com aproveitamento de 64%. Ao todo, o Vasco marcou 37 gols (média de 1,6 por partida) e sofreu 25 (1,1 por jogo). Apesar dos números positivos nos segundos confrontos, o Cruz-Maltino acabou eliminado em 18 das 23 ocasiões.

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A última vez que o Vasco conseguiu avançar após uma derrota na ida foi em 2020, contra o Goiás, pela terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o time perdeu por 1 a 0 em São Januário, mas venceu por 2 a 1 no confronto de volta, fora de casa. A decisão foi para os pênaltis, e a equipe carioca levou a melhor por 3 a 2.

Vasco e Goiás pela Copa do Brasil de 2020 (Foto: Reprodução)

Antes disso, o Cruz-Maltino havia conseguido o feito em 2003, diante do Bahia, pelas oitavas de final. Após perder por 2 a 1 em Salvador, venceu por 1 a 0 no Rio de Janeiro e garantiu a classificação pelo critério do gol marcado fora de casa.

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Em 2002, o adversário foi o CSA, também pelas oitavas de final. Derrotado por 2 a 1 no primeiro confronto, o Vasco goleou por 4 a 0 na partida de volta e avançou na competição.

As outras duas classificações aconteceram na década de 1990. Em 1995, pelas quartas de final, o Vasco perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG, mas devolveu o placar no jogo de volta e venceu a disputa por pênaltis por 4 a 1. Já em 1994, diante do Santa Cruz, pelas oitavas, o Cruz-Maltino reverteu a desvantagem de 1 a 0 com uma vitória por 3 a 1.

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Vaga na final vale lugar na Libertadores

Além da possibilidade de disputar a final da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo, a classificação tem um peso importante para o planejamento do Vasco em 2027. Os dois finalistas da competição garantem vaga na próxima edição da Libertadores: o campeão entra diretamente na fase de grupos, enquanto o vice-campeão disputa a fase preliminar.

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Com uma campanha irregular no Campeonato Brasileiro e distante das primeiras posições, o Cruz-Maltino enxerga na Copa do Brasil um caminho importante para voltar a disputar a principal competição de clubes da América do Sul. Por isso, a partida contra o Palmeiras representa não apenas a oportunidade de seguir na briga por um título nacional, mas também de assegurar presença no cenário continental na próxima temporada.

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