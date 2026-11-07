AO VIVO: acompanhe Botafogo x Fluminense pela semifinal do Carioca Sub-20
Equipes se enfrentam no Nilton Santos pelo primeiro jogo da semifinal
Boa tarde, torcedor ligado no Lance!. Botafogo e Fluminense se enfrentam neste sábado (7), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca Sub-20. Acompanhe as atualizações do confronto em tempo real abaixo:
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*Tempo real em atualização
PARTIDA PARALISADA!
Gramado do Nilton Santos muito alagado. Decisão da arbitragem acontece no momento da emissão de alertas da Defesa Civil para os riscos da tempestade que cai no Rio de Janeiro.
37'/1ºT - Gramado do Nilton Santos começa a ficar prejudicado. Arbitragem avalia a possibilidade de paralisação.
34'/1ºT - NA TRAAAAAAVE! (FLU)
Madiba vai ao fundo pela direita e cruza buscando Keven Samuel. A bola desvia em Gustavo Xisto e pega na trave do goleiro do Botafogo, que só acompanhou.
30'/1ºT - Jogo paralisado. Wesley Natã, do Fluminense, ficou caído no gramado após choque com Kauã Cruz, zagueiro do Botafogo. Clima esquentou entre os jogadores, que se estranharam.
27'/1ºT - Equipes de volta ao gramado para o restante da primeira etapa. A chuva vai castigando o Nilton Santos.
PARADA TÉCNICA.
25'/1°T - SALVA A DEFESA DO BOTAFOGO DUAS VEZES!
Primeiro, Matheus Lima fez grande defesa após finalização de Breno, em sobra de escanteio. Na sequência, após outro corner, Ruan experimentou de fora da área e Marcelo Maurício colocou a cabeça na bola para evitar o que seria o primeiro do Flu.
20'/1ºT - Desaba a chuva no bairro do Engenho de Dentro. Chove muito forte no momento, mas o gramado vai dando conta.
15'/1ºT - Flu erra na saída de jogo, Botafogo recupera a bola, mas não aproveita oportunidade. Segue tudo igual no Niltão.
10'/1ºT - Equipes ainda se estudam no gramado. Jogo de muita correria e pouca movimentação no campo de ataque até então.
06'/1ºT - Fluminense sai em contra-ataque, mas defesa do Botafogo afasta o perigo.
02'/1ºT - Botafogo chega primeiro ao ataque. Matheusinho vai ao fundo, tenta cruzamento e a bola sai para escanteio. Na cobrança de Marquinhos, Riquelme cabeceia por cima.
00'/1ºT - COMEÇA O JOGO NO NILTON SANTOS!
Botafogo e Fluminense se enfrentam pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca.
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