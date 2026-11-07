Botafogo vê chances de rebaixamento despencarem após a 34ª rodada do Brasileirão
Glorioso venceu o Atlético-MG no Nilton Santos e foi a 42 pontos na classificação
Após a vitória sobre o Atlético-MG no meio da semana e alguns resultados importantes na 34ª rodada do Brasileirão, o Botafogo viu a chance de rebaixamento reduzir consideravelmente, de acordo com levantamento do Departamento de Matemática da UFMG.
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A universidade atualizou os cálculos e aponta o Botafogo com menos de 1% de chance. A Chapecoense é a única já rebaixada, enquanto o Remo tem o descenso virtual, com mais de 99,9%.
Com o resultado, a equipe comandada por Tite foi a 42 pontos na 11ª colocação da competição e abriu cinco de distância para o Z-4. Na rodada, adversários diretos como Internacional, Vasco e Mirassol venceram, e o Corinthians empatou. Já Grêmio, Vitória e Coritiba, também na luta, perderam.
O Glorioso tem dois jogos em casa e dois fora para fechar a temporada. O primeiro desafio será no dia 18, após a Data Fifa, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Depois, receberá no Nilton Santos nos dias 23 e 28 Bahia e São Paulo, respectivamente, e encerrará na Vila Belmiro contra o Santos.
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Veja as chances de rebaixamento no Brasileirão de acordo com a UFMG:
Chapecoense – 100%
Remo – 99,92%
Grêmio – 55,2%
Corinthians – 51,1%
Vitória – 37,9%
Internacional – 37,5%
Mirassol – 13,5%
Coritiba – 2,4%
Vasco – 1,6%
Botafogo – 0,93%
São Paulo – 0,005%
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