Com baixa e retornos! A escalação do Atlético-MG contra o Grêmio

A Copa do Brasil conhecerá seu primeiro finalista na noite deste sábado (7) após o jogo entre Galo e Grêmio na Arena MRV. Para o duelo decisivo, o técnico Eduardo Domínguez terá retornos importantes na escalação do Atlético-MG, mas seguirá com uma baixa no meio de campo.

Principal jogador da equipe, Fred se recuperou de problema muscular e voltou a ficar à disposição do Barba. No entanto, fica no banco de reservas. Além dele, Cassierra também está de volta.

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Vitão, que assustou no duelo contra o Botafogo, não teve nenhuma lesão constatada e também está liberado para o duelo. Quem não estará em campo é o volante Maycon, com fadiga muscular, também não está à disposição.

Eduardo Domínguez em Atlético x Botafogo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Sendo assim, a escalação do Atlético-MG vem com: Everson; Natanael, Vitão Vitor, Hugo, Renan Lodi; Franco, Castaño, Bernard, Igor Gomes; Minda, Cuello

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Atlético-MG x Grêmio

O Atlético-MG enfrenta o Grêmio na tarde deste sábado (7), às 18h (de Brasília), pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Galo foi derrotado por 2 a 0 na Arena do Grêmio.

Com isso, o Galo precisa de uma vitória por três gols ou mais de diferença para garantir vaga na decisão e na próxima Libertadores. Um triunfo por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

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Enquanto o Atlético-MG teve dois retornos importantes para o duelo, o Grêmio tem uma grande dúvida. O lateral-esquerdo Marlon será reavaliado pelo departamento médico tricolor até a hora do jogo. No domingo, ele foi substituído após sofrer pancada na panturrilha direita.

Durante a semana, ele sentiu dores e teve dificuldade para caminhar. Caso ele não tenha condições, a tendência é que Caio Paulista seja titular.