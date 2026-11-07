Vasco x Palmeiras: decisão na Copa do Brasil abre caminho para alívio financeiro

Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, em busca de uma vaga na decisão e de uma premiação de R$ 34 milhões. O valor será destinado ao vencedor do confronto e poderá chegar a R$ 78 milhões em caso de conquista do título.

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As diretorias de Vasco e Palmeiras estabeleceram as quartas de final como meta esportiva na competição. Com as classificações às semifinais, ambos já cumpriram o objetivo traçado e agora podem ampliar suas receitas com a premiação extra, em meio às incertezas que cercam os contratos de patrocínio de casas de apostas no país.

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No jogo de ida, disputado no Nubank Parque, o Palmeiras venceu por 1 a 0, com gol do meia-atacante Mauricio, e abriu vantagem na disputa por uma vaga na final. Com o resultado, a equipe alviverde precisa apenas de um empate em São Januário para avançar. O Vasco, por sua vez, necessita vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis.

O classificado enfrentará na final o vencedor do confronto entre Atlético-MG e Grêmio. No jogo de ida, disputado no Sul do país, a equipe mandante venceu por 2 a 0 e abriu vantagem na disputa por uma vaga na decisão.

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A final da Copa do Brasil está marcada para 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. O jogo será disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Premiação da Copa do Brasil por fase

5ª fase: R$ 2 milhões

R$ 2 milhões Oitavas de final: R$ 2 milhões

R$ 2 milhões Quartas de final: R$ 4 milhões

R$ 4 milhões Semifinal: R$ 9 milhões

R$ 9 milhões Final (vice-campeão) : R$ 34 milhões

: R$ 34 milhões Final (campeão): R$ 78 milhões

Por disputarem a Série A do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Vasco estrearam na Copa do Brasil apenas na quinta fase da competição.

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Evolução da premiação da Copa do Brasil

2025 (Corinthians): R$ 97,79 milhões

2024 (Flamengo): R$ 93,1 milhões

2023 (São Paulo): R$ 88,7 milhões

2022 (Flamengo): R$ 76,8 milhões

2021 (Atlético-MG): R$ 71,15 milhões

2020 (Palmeiras): R$ 66,9 milhões

2019 (Athletico-PR): R$ 64,35 milhões

2018 (Cruzeiro): R$ 61,9 milhões

2017 (Cruzeiro): R$ 12,8 milhões

2016 (Grêmio): R$ 10,74 milhões

2015 (Flamengo): R$ 7,95 milhões

2014 (Atlético-MG): R$ 6,19 milhões

*Valores referentes à premiação total durante cada edição da Copa do Brasil.