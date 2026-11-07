O atacante Geraldo está de volta ao futebol paranaense. Aos 34 anos, o angolano foi anunciado como reforço do São Joseense para a temporada 2027, após mais de uma década atuando no exterior. Revelado pelo Coritiba, o jogador retorna ao estado onde conquistou títulos e construiu uma história marcada por gols em clássicos contra o Athletico.

O São Joseense terá um calendário especial em 2027. Além de disputar o Campeonato Paranaense e a Série D do Campeonato Brasileiro, o clube de São José dos Pinhais participará pela primeira vez da Copa do Brasil. A chegada de Geraldo faz parte da preparação da equipe para os desafios da próxima temporada.

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O último clube do atacante foi o Çorum FK, da segunda divisão da Turquia, onde atuou até dezembro de 2025. Ao longo da carreira, também passou por equipes como 1º de Agosto, de Angola, Al-Ahly, do Egito, Ankaragücü e Umraniyespor, ambos da Turquia.

Foto: Divulgação / Çorum

Geraldo construiu história pelo Coritiba

Foi com a camisa do Coritiba que Geraldo ganhou projeção no futebol brasileiro. Integrado ao elenco profissional em 2010, o atacante participou de uma fase vitoriosa do clube, com a conquista da Série B do Campeonato Brasileiro naquele ano e quatro títulos consecutivos do Campeonato Paranaense, entre 2010 e 2013.

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Em sua passagem pelo Coxa, disputou 109 partidas e marcou 13 gols. O atacante também se destacou nos clássicos contra o Athletico: foram quatro gols em nove Atletibas.

Um dos momentos mais lembrados aconteceu na final do Campeonato Paranaense de 2010. Na ocasião, Geraldo saiu do banco de reservas e marcou o segundo gol da vitória por 2 a 0 sobre o rival, resultado que confirmou o título alviverde.

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Em 2013, voltou a decidir contra o Athletico na decisão estadual. O angolano marcou nos dois jogos da final: no empate por 2 a 2 na primeira partida e na vitória por 3 a 1 no confronto de volta, que garantiu o tetracampeonato ao Coritiba. Na mesma temporada, também fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o rival, pelo primeiro turno do Brasileirão.

Atacante volta ao Paraná após passagem pelo exterior

Geraldo deixou o Coritiba no fim de 2014 e ainda defendeu Red Bull Brasil e Atlético-GO no futebol brasileiro antes de seguir carreira fora do país. Desde então, acumulou passagens por clubes de Angola, Egito e Turquia.

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Agora, o atacante terá a missão de ajudar o São Joseense em uma temporada que inclui três competições nacionais e estaduais. O retorno também abre a possibilidade de reencontros com Coritiba e Athletico no Campeonato Paranaense de 2027, dependendo dos confrontos definidos ao longo do torneio.