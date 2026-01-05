menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBahia

Bahia anuncia contratação de Cristian Olivera, atacante do Grêmio

Atacante de 23 anos chega por empréstimo até o fim do ano

Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 05/01/2026
20:42
Cristian Olivera é apresentado pelo Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Cristian Olivera é apresentado pelo Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
O Bahia anunciou, na noite desta segunda-feira, seu primeiro reforço para 2026. Trata-se do atacante uruguaio Cristian Olivera, que pertence ao Grêmio. O atleta de 23 anos tem contrato com o time gaúcho até dezembro de 2027 e chega ao Tricolor por empréstimo de um ano.

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Também conhecido como Kike Oliveira, o atacante já está em Salvador e participou dos trabalhos no CT Evaristo de Macedo durante a reapresentação do elenco principal nesta segunda-feira.

Cristian Olivera é apresentado como o primeiro reforço do Bahia para a temporada 2026 (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Cristian Olivera está emprestado pelo Grêmio ao Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

A carreira de Cristian Olivera, novo reforço do Bahia

Formado no Rentistas, do Uruguai, Cristian Olivera também acumulou passagens por Defensor (URU), Almería (ESP), Peñarol (URU), Boston River (URU) e o próprio Los Angeles, onde de fato se destacou com 14 gols e cinco assistências em 35 jogos no ano passado.

Cristian também tem sido constantemente convocado para a seleção uruguaia. Neste ano, ele entrou em campo duas vezes pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, contra Bolívia, em março, e Chile, em Setembro. Em ambos os jogos ele foi titular do time comandado por Marcelo Bielsa. Foram, ao todo, 12 convocações, com direito à participação na Copa América de 2024.

O Grêmio desembolsou cerca de R$ 25 milhões para tirá-lo do Los Angeles FC (EUA) em 2025, não à toa foi uma das contratações mais caras do Imortal no ano. Cristian, no entanto, não correspondeu à altura e terminou a temporada como reserva da equipe de Mano Menezes. Ao todo, foram 37 jogos pelo time gaúcho, com cinco gols e duas assistências.

➡️Bahia anuncia saída de três jogadores do elenco em dia de reapresentação

