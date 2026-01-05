O time feminino do Bahia se reapresentou na manhã desta segunda-feira (5) no CT Evaristo de Macedo, dando início à preparação para a sequência da temporada. Todas as atletas com contrato vigente estiveram presentes na atividade, que marcou o primeiro encontro do elenco após o período de férias.

A reapresentação contou com trabalhos iniciais juntamente com a comissão técnica, comandada pelo treinador Felipe Freitas, que segue no Tricolor. Nesta temporada, as Mulheres de Aço disputarão a Série A1 do Brasileirão Feminino, Copa do Brasil e Campeonato Baiano.

O clube confirmou que os reforços para a temporada serão anunciados ainda ao longo desta semana, indicando movimentação no mercado para a composição do elenco. Nesta janela, a equipe perdeu uma de suas artilheiras, a atacante Rhaizza, que se apresentou ao Corinthians.

Elenco presente na reapresentação do Bahia

Goleiras: Yanne e Isa Cruz Laterais: Dan, Mila Santos e Isa Fernandes Zagueiras: Aila, Tchula, Nalon e Carol Martins Meio-campistas: Ângela, Suelen, Treyci, Vilma e Helô Faria Atacantes: Ellen, Ju Oliveira, Cássia, Gica e Wendy