Bahia dá início à temporada com reapresentação no CT Evaristo de Macedo
O time feminino do Bahia se reapresentou na manhã desta segunda-feira (5) no CT Evaristo de Macedo, dando início à preparação para a sequência da temporada. Todas as atletas com contrato vigente estiveram presentes na atividade, que marcou o primeiro encontro do elenco após o período de férias.
A reapresentação contou com trabalhos iniciais juntamente com a comissão técnica, comandada pelo treinador Felipe Freitas, que segue no Tricolor. Nesta temporada, as Mulheres de Aço disputarão a Série A1 do Brasileirão Feminino, Copa do Brasil e Campeonato Baiano.
O clube confirmou que os reforços para a temporada serão anunciados ainda ao longo desta semana, indicando movimentação no mercado para a composição do elenco. Nesta janela, a equipe perdeu uma de suas artilheiras, a atacante Rhaizza, que se apresentou ao Corinthians.
Elenco presente na reapresentação do Bahia
- Goleiras: Yanne e Isa Cruz
- Laterais: Dan, Mila Santos e Isa Fernandes
- Zagueiras: Aila, Tchula, Nalon e Carol Martins
- Meio-campistas: Ângela, Suelen, Treyci, Vilma e Helô Faria
- Atacantes: Ellen, Ju Oliveira, Cássia, Gica e Wendy
