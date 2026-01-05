menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Bahia dá início à temporada com reapresentação no CT Evaristo de Macedo

Atletas com contrato participaram de reapresentação nesta segunda (5), e o clube anunciará reforços ao longo da semana

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 05/01/2026
19:12
Jogadoras do Bahia realizam testes físicos na pré-temporada. (Foto: Letícia Martins/ E.C Bahia)
imagem cameraJogadoras do Bahia realizam testes físicos na pré-temporada. (Foto: Letícia Martins/ E.C Bahia)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O time feminino do Bahia se reapresentou na manhã desta segunda-feira (5) no CT Evaristo de Macedo, dando início à preparação para a sequência da temporada. Todas as atletas com contrato vigente estiveram presentes na atividade, que marcou o primeiro encontro do elenco após o período de férias.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A reapresentação contou com trabalhos iniciais juntamente com a comissão técnica, comandada pelo treinador Felipe Freitas, que segue no Tricolor. Nesta temporada, as Mulheres de Aço disputarão a Série A1 do Brasileirão Feminino, Copa do Brasil e Campeonato Baiano.

O clube confirmou que os reforços para a temporada serão anunciados ainda ao longo desta semana, indicando movimentação no mercado para a composição do elenco. Nesta janela, a equipe perdeu uma de suas artilheiras, a atacante Rhaizza, que se apresentou ao Corinthians.

continua após a publicidade

➡️ Mary Camilo retorna ao Brasil em 2026 para defender o Bahia

Elenco presente na reapresentação do Bahia

  1. Goleiras: Yanne e Isa Cruz
  2. Laterais: Dan, Mila Santos e Isa Fernandes
  3. Zagueiras: Aila, Tchula, Nalon e Carol Martins
  4. Meio-campistas: Ângela, Suelen, Treyci, Vilma e Helô Faria
  5. Atacantes: Ellen, Ju Oliveira, Cássia, Gica e Wendy
Time feminino do Bahia se reapresentou nesta segunda-feira (5). (Foto: Letícia Martins/ E.C Bahia)
Time feminino do Bahia se reapresentou nesta segunda-feira (5). (Foto: Letícia Martins/ E.C Bahia)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias