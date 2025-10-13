Goiás anuncia técnico ex-Santos e Corinthians para o fim da Série B
Fábio Carille, 52 anos, substitui Vagner Mancini no Esmeraldino
O Goiás anunciou a contratação do técnico Fábio Carille, ex-Santos e Corinthians, para os últimos seis jogos da Série B. Quarto colocado, o Esmeraldino não vence há cinco partidas e pode sair do G-4 no complemento da 32ª rodada.
O treinador de 52 anos chega em Goiânia na terça-feira (14) para comandar os trabalhos no Esmeraldino. Ele substituirá Vagner Mancini, demitido nesta segunda-feira (13).
A principal missão de Fábio Carille é conquistar o acesso à Série A. Atual campeão da Série B, quando comandou o Santos, o técnico chega em um mau momento do time goiano, que também desligou o diretor de futebol, Lucas Andrino.
Sob protestos da torcida, o Goiás vive um jejum de cinco partidas, com uma derrota e quatro empates. A última vitória foi por 1 a 0 contra o lanterna Paysandu, em casa, em 20 de setembro, pela 27ª rodada.
Em um recorte maior, o Esmeraldino venceu apenas um dos últimos nove jogos na Segundona. Após liderar o primeiro turno, com 37 pontos em 19 confrontos, a equipe perdeu a gordura de sete pontos para o quinto colocado.
A queda alviverde é explícita no returno. O Esmeraldino tem somente a 15ª campanha, com 38,5% de aproveitamento: três vitórias, seis empates e quatro derrotas, com 12 gols marcados e 14 gols sofridos.
A seis rodadas do fim da Série B, o Goiás caiu para a quarta posição, com 52 pontos, e corre o risco de sair do G-4, grupo que está presente desde a sexta rodada. A Chapecoense, quinta colocada, com 50 pontos, pode ultrapassá-lo na terça-feira (14), quando recebe o Botafogo-SP, 17º colocado.
Goiás enfrenta concorrentes diretos na reta final da Série B
Nesta reta final, o clube enfrenta seis concorrentes diretos pelo acesso em sequência: Chapecoense (5ª colocada, casa), Criciúma (2º colocado, fora), Athletico (7º colocado, casa), Cuiabá (6º colocado, fora), Novorizontino (3º colocado, casa) e Remo (8º colocado, fora).
Na próxima rodada, o Esmeraldino de Fábio Carrille recebe a Chape no domingo (19), às 20h30 (de Brasília), na Serrinha. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Goiás tem 37,7% de chance de acesso, o quinto maior.
Carreira de Fábio Carille
Fábio Carille começou a carreira como auxiliar-técnico do Barueri em 2007 e depois fez a mesma função no Corinthians, de 2009 até 2016. Ele assumiu como técnico do Timão de forma interina no fim da Série A de 2016 e levou o clube ao título do Brasileirão no ano seguinte.
Durante 2018, o técnico saiu do Corinthians para trabalhar na Arábia Saudita, retornou ao Timão em 2019, quando conquistou o tricampeonato paulista, e depois ficou três temporadas novamente na Arábia Saudita. Ele ainda trabalhou no Japão e Athletico.
No ano passado, Carille conquistou o título da Série B pelo Santos, mas não convenceu a diretoria, a torcida e não ficou. Ele acertou com o Vasco da Gama para 2025 e foi demitido na sexta rodada da Série A. Pouco depois, treinou o Vitória por nove jogos no Brasileirão e acabou desligado após ser goleado por 8 a 0 para o Flamengo, no Maracanã.
