O Goiás anunciou as saídas do técnico Vagner Mancini e do diretor de futebol Lucas Andrino entre o final e o começo desta semana. Quarto colocado da Série B, o Esmeraldino vive um mau momento e pode sair do G-4 no complemento da 32ª rodada.

A primeira queda foi do dirigente Lucas Andrino, na manhã de domingo (12), após o empate em 1 a 1 com o Athletic, fora de casa, no sábado (11). Ele vinha sendo pressionado em protestos da torcida e estava no Esmeraldino desde o primeiro semestre de 2024.

Já nesta segunda-feira (13), a diretoria decidiu também por demitir o treinador Vagner Mancini, outro alvo do torcedor, após segurá-lo em rodadas anteriores. O Goiás não vence há cinco jogos na Série B, com uma derrota e quatro empates.

Contratado para substituir Jair Ventura, em abril, Vagner Mancini deixa o Esmeraldino com 14 vitórias, 11 empates e oito derrotas em 33 jogos, com 53,5% de aproveitamento. Além da disputa da Segundona, ele também foi vice da Copa Verde diante do Paysandu.

A seis rodadas do fim da Série B, o Goiás caiu para a quarta posição, com 52 pontos. A Chapecoense, quinta colocada, com 50 pontos, pode ultrapassá-lo na terça-feira (14), quando recebe o Botafogo-SP, 17º colocado.

Na próxima rodada, o Esmeraldino recebe justamente a Chape no domingo (19), às 20h30 (de Brasília), na Serrinha.

Goiás cai de rendimento no returno da Série B

Além do jejum atual de cinco jogos, o Goiás venceu apenas uma das últimas nove partidas na Série B. Após liderar o primeiro turno, com 37 pontos em 19 confrontos, a equipe perdeu a gordura de sete pontos para o quinto colocado.

A queda alviverde é explícita no returno. O Esmeraldino tem somente a 15ª campanha, com 38,5% de aproveitamento: três vitórias, seis empates e quatro derrotas, com 12 gols marcados e 14 gols sofridos.

Nas seis rodadas restantes, o clube enfrenta seis concorrentes diretos pelo acesso em sequência: Chapecoense (5ª colocada, casa), Criciúma (2º colocado, fora), Athletico (7º colocado, casa), Cuiabá (6º colocado, fora), Novorizontino (3º colocado, casa) e Remo (8º colocado, fora).

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Goiás tem 37,7% de chance de acesso, o quinto melhor.