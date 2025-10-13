Jogadores ingleses teriam escolhido defender país africano após classificação à Copa

Após a classificação de Gana para a Copa do Mundo de 2026, dois jogadores ingleses que já haviam sido procurados pela federação ganesa voltaram a considerar a possibilidade de defender o país africano. Eddie Nketiah e Callum Hudson-Odoi, ambos da Premier League, estariam dispostos a abrir mão da chance de jogar pela Inglaterra para disputar o Mundial pelas “Estrelas Negras”.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A possível mudança dividiu opiniões entre os torcedores. Parte da torcida vê a decisão como oportunismo, já que os jogadores teriam “virado as costas” para Gana anteriormente. Outros, no entanto, defendem que o talento dos dois atletas seria um reforço importante para a equipe africana na Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Nketiah em ação pelo Crystal Palace (Foto: Reprodução/X)

Ministro do Esporte de Gana estaria aberto a jogadores

O ministro do Esporte e Recreação, Kofi Adams, afirmou estar aberto à possibilidade de Nketiah e Hudson-Odoi se juntarem à seleção ganesa, mas ressaltou que a decisão final caberá à comissão técnica dos Black Stars.

Os comentários de Adams vieram em meio à crescente especulação sobre o futuro dos jogadores, que representaram a Inglaterra nas categorias de base e agora estariam dispostos a defender o país de origem de suas famílias. Nketiah, atualmente no Crystal Palace, e Hudson-Odoi, do Nottingham Forest, poderiam reforçar Gana na preparação para o Mundial.

continua após a publicidade

– Todo ganês que sabe jogar tem a oportunidade de ir para a Copa do Mundo se o técnico decidir que quer. Não importa se o jogador fez parte da equipe durante as eliminatórias ou não – afirmou Adams em entrevista à "Asempa FM", rádio ganesa.

O ministro também citou outros atletas, como Baba Rahman, destacando que o critério principal será o desempenho, e não o histórico de participação nas Eliminatórias.

– Ouvi dizer que outras pessoas querem negociar para trazer Baba Rahman de volta ao time, então o técnico decidirá se traz o jogador. Talvez eles estivessem procurando em outro lugar, mas não faremos distinção entre o dia em que o jogador jogou nas eliminatórias ou não – completou.

Adams ainda lembrou de seus esforços para fortalecer o elenco nacional, auxiliando a integrar atletas de diferentes origens políticas e sociais.

– Essa é minha responsabilidade, e se me contatarem para ajudar, eu ajudarei. Até mesmo alguns dos jogadores que jogam agora, eu fiz um trabalho de preparação para levá-los à seleção. Não se trata do pessoal do meu partido, mas até mesmo dos da oposição, eu conversei com eles apenas para trazê-los para a seleção – concluiu.

Classificada após vitória por 1 a 0 sobre Comores, com gol de Mohammed Kudus, Gana agora foca na preparação para o Mundial. Após a eliminação na fase de grupos no Catar, a meta é avançar mais longe na Copa do Mundo de 2026, cujo sorteio está marcado para 5 de dezembro de 2025, em Washington (EUA).

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.