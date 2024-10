Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 13:36 • Rio de Janeiro (RJ)

O que Haaland, Gabigol, Lautaro Martínez e o duelo fora de campo entre Corinthians x Cuiabá têm em comum? Confira o vídeo do Giro de Notícias do Lance! desta semana que comenta sobre os detalhes dos principais assuntos da semana.

➡️ Flamengo recebe sondagem de gigante da Europa por Léo Ortiz

Haaland

De acordo com os jornais espanhóis "Sport" e "Diario As", Joan Laporta, presidente do Barcelona, sonha em contratar Erling Haaland para o time antes do final de seu mandato. O dirigente catalão teria desenvolvido estratégias para driblar a crise financeira do clube e trazer o atacante para 2025 ou 2026. Porém, de acordo com portais ingleses, o atacante está com renovação encaminhada até 2029 com o clube inglês.

Gabigol

Em evento no Jockey Club Brasileiro, que lançou oficialmente a candidatura de Rodrigo Dunshee à presidência rubro-negra, Rodolfo Landim revelou que torce pela permanência do atacante no clube, porém, afirmou que não houve nenhuma conversa recente sobre a renovação.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Scaloni e Bola de Ouro

Campeão da Copa do Mundo pela Argentina em 2022, o técnico Lionel Scaloni escolheu o seu jogador favorito a vencer a Bola de Ouro em 2024: Lautaro Martínez.

Lautaro Martínez, o melhor jogador do mundo na última temporada para Lionel Scaloni (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

Corinthians x Cuiabá

CEO do Corinthians, Fred Luz rebateu as críticas de Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, sobre o atraso no pagamento de uma das parcelas da contratação do volante Raniele. Anteriormente, Dresch afirmou que o Corinthians "está dando um golpe no futebol brasileiro", uma vez que não honra com seus compromissos estabelecidos e contrata jogadores de destaque internacional, como o atacante holandês Memphis Depay.