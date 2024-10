Inglaterra anuncia novo técnico após saída de Southgate

Thomas Tuchel foi campeão da Champions League com o Chelsea em 2020-21 (Foto: MICHAELA STACHE / AFP)







Publicada em 16/10/2024

A Inglaterra anunciou, nesta quarta-feira (16), a contratação de seu novo técnico para o restante do ciclo de Copa do Mundo. Trata-se do alemão Thomas Tuchel, que chega para substituir Gareth Southgate, demitido após o vice-campeonato na Eurocopa.

Tuchel fechou um acordo que terá duração de 18 meses, iniciando no primeiro dia de 2025 e expirando após o Mundial de 2026. Anthony Barry, que esteve ao seu lado em trajetórias no Chelsea e no Bayern de Munique, estará em sua comissão técnica.

- Estou muito orgulhoso de ter sido concedido a honra de comandar a Inglaterra. Sinto uma conexão muito pessoal com o jogo que é disputado nesse país, e já passei por grandes momentos. Representar a seleção é um grande privilégio, e a oportunidade de trabalhar com jogadores talentosos e especiais é algo muito animador - afirmou Thomas.

Southgate havia deixado o cargo depois de um trabalho de oito anos sem conquistar taças e recebendo uma série de críticas pelo desempenho dos Três Leões em campo. Após sua saída, Lee Carsley assumiu interinamente para os jogos da Data Fifa de setembro e outubro, e teve um bom desempenho: três vitórias e uma derrota.

Entre 2009 e 2017, Thomas Tuchel acumulou trabalhos no futebol alemão, com Mainz 05 e Borussia Dortmund, conquistando uma Copa da Alemanha com os aurinegros. No ano seguinte, fechou com o Paris Saint-Germain e conduziu a equipe à final da Champions League de 2019-20, mas perdeu para o Bayern de Munique por 1 a 0. No fim do ano, não resistiu a resultados oscilantes e foi demitido de forma surpreendente.

No mês seguinte, o comandante acertou com o Chelsea, e alcançou nova decisão continental, desta vez superando o rival Manchester City e erguendo a Orelhuda. Porém, pouco mais de um ano depois, também foi alvo de uma decisão estranha e deixou o cargo em seu centésimo jogo à frente dos Blues. Em março de 2023, assumiu o Bayern de Munique e conquistou a Bundesliga em dois meses, mas na temporada seguinte, não conseguiu erguer um troféu sequer, e a má relação com jogadores bávaros resultou em sua saída ao final do calendário.

Thomas Tuchel será o técnico da Inglaterra até o fim da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)