CEO do Corinthians rebate presidente do Cuiabá: ‘Clube não é caloteiro’

Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 15/10/2024 - 09:37 • São Paulo (SP)

CEO do Corinthians, Fred Luz rebateu as críticas de Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, sobre o atraso no pagamento de uma das parcelas da contratação do volante Raniele.

No último domingo (13), Dresch afirmou que o Corinthians "está dando um golpe no futebol brasileiro", uma vez que não honra com seus compromissos estabelecidos e contrata jogadores de destaque internacional, como o atacante holandês Memphis Depay.

Em entrevista ao Uol, Fred Luz disse que o mandatário do Cuiabá "exagerou" nas críticas. Em seguida, pediu boa vontade para os credores e explicou que o clube trabalha nos bastidores para renegociar as dívidas.

- Não é que o clube seja caloteiro, aí vou pedir licença para o Cristiano e dizer que ele exagerou e muito. No momento adequado essas respostas serão dadas. O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas do clube no curto prazo. Nós vamos precisar da compreensão, inclusive do Cristiano, sei que foi tentado isso mas não se chegou a um bom termo, mas acredito que se chegará. Porque é inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida. O Corinthians precisa, sim, da boa vontade dos credores, mas está muito longe de ser golpe, é uma renegociação - disse Fred Luz, em entrevista ao Uol.

Apesar de admitir a falta de pagamento, Luz explicou que os "tumultos" dos credores corroboram para a inadimplência do Corinthians.

- É possível pagar, manter uma relação e garantir o direito do credor no médio a longo prazo. O problema da dívida do Corinthians é o reescalonamento, e a diretoria do clube está num processo de conversas e renegociação. Tem, sim, uma dificuldade de honrar até mesmo com esses tumultos que eventualmente esses credores trazem para o Corinthians, achando que estão defendendo o interesse particular deles que fazem o Corinthians ser inadimplente com os demais - completou.

