Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 05:15 • Paris (FRA) • Atualizada em 16/10/2024 - 07:44

Segundo o jornal L'Équipe, a Red Bull e Bernard Arnault estão prestes a comprar o Paris FC. O investimento pode chegar em € 200 milhões, cerca de R$ 1,2 bilhão na cotação atual. Assim, o Paris Saint-Germain pode dividir o protagonismo local nos próximos anos.

Fundado em 1969 na capital francesa, o Paris FC fica na região leste do país. No ano seguinte, o clube chegou a originar o PSG, mas foi retomado como um time à parte em 1972. Posteriormente, disputou a primeira divisão do Campeonato Francês em apenas três oportunidades (1972/73, 1973/74 e 1978/79). Atualmente, a equpe lidera a segunda divisão da liga nacional.

Nesse sentido, Bernard Arnault, proprietário da marca de luxo Louis Vuitton, deve comprar a maior parte do Paris FC. De acordo com a imprensa francesa, o bilionário assumirá 55% das ações do clube.

Além dele, a Red Bull, empresa conhecida por investir no futebol, também deve investir nas ações da instituição. A empresa austríaca, dona de cinco clubes de futebol, deve assumir 15% do Paris FC. Os outros 30% seguem com o empresário Pierre Ferracci, atual presidente e acionista majoritário do time. Entretanto, a previsão é que ele não tenha mais participação no clube a partir de 2027.

No mês de outubro, Jürgen Klopp foi anunciado como o novo diretor da Red Bull, sendo responsável pelo modelo esportivo dos clubes do grupo. Os times são RB Leipzig (Alemanha), Bragantino (Brasil), RB Salzburg (Áustria), New York RB (Estados Unidos) e FC Liefering (Áustria).