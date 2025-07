Dono da SAF do Botafogo, John Textor, depois de cerca de três meses, se pronunciou sobre a ausência do balanço financeiro referente à temporada de 2024. O empresário explicou sobre os processos e destacou a entrada da Eagle Football, sua holding, na Bola de Valores de Nova Iorque.

Textor foi questionado em meio à entrevista coletiva de apresentação do técnico Davide Ancelotti. Ele revelou que alguns documentos confidenciais continuam sob análise para abertura da IPO (Oferta Pública Inicial).

- É uma resposta bastante técnica para essa pergunta. Fizemos um comunicado à imprensa informando que protocolamos nossa declaração de registro S-1 na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC. Protocolamos esse documento em 13 de junho. Inicialmente, ele foi protocolado como um documento confidencial enquanto a SEC o analisa. É uma descrição incrivelmente abrangente de todos os negócios da Eagle, incluindo auditorias de todos os clubes da Eagle - iniciou.

- Portanto, é muito complicado, legalmente, quando você protocola este documento na SEC, ele é considerado confidencial. É um processo de registro muito importante. E é muito complicado legalmente publicar, ao mesmo tempo, demonstrações financeiras de subsidiárias enquanto o documento principal está sob análise confidencial - completou.

Mais próximo do dia a dia do Botafogo após se afastar da gestão do Lyon, da França, John Textor garantiu que, dando tudo certo e conseguindo a entrada na Bolsa de Valores de Nova Iorque, o nível de transparência "nenhum clube no Brasil tem".

- Nas próximas semanas, deixaremos de ser um registro confidencial junto à SEC e passaremos a ser um registro público. Assim, todos aqui poderão ver todas essas informações financeiras no site sec.gov no momento em que esse registro confidencial se tornar público.

- Agora, se tivermos sucesso na IPO [oferta pública inicial na Bolsa], o benefício é que teremos um nível de transparência que nenhum clube no Brasil tem, porque há uma regra que exige uma divulgação pública dentro de quatro dias após a assinatura de cada contrato relevante ou a ocorrência de um evento relevante. Se chegarmos ao ponto de nos tornarmos uma empresa de capital aberto, vocês receberão mais informações do que desejam nesse momento. E esperamos chegar lá - finalizou.