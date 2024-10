Landim abre o jogo sobre futuro de Gabigol no Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







15/10/2024

A situação contratual de Gabigol com o Flamengo volta a ser assunto ao presidente Rodolfo Landim. Em evento no Jockey Club Brasileiro, na zona sul do Rio, que lançou oficialmente a candidatura de Rodrigo Dunshee à presidência rubro-negra, o atual mandatário revelou que torce pela permanência do atacante no clube, porém, afirmou que não houve nenhuma conversa recente sobre a renovação.

- Tudo que a gente quer é que dê certo. Não teve nenhuma conversa com ele recentemente. O que conversamos com ele é conhecido por todos. Esse desejo do Gabigol é também um desejo de todo torcedor do Flamengo: que volte a ser esse grande artilheiro que foi tão importante nas conquistas do clube - admitiu Rodolfo Landim, presidente do Flamengo.

A relação entre Flamengo e Gabigol passa por um momento conturbado. Inicialmente, o desempenho abaixo do esperado e algumas polêmicas, como uma foto do jogador com a camisa do Corinthians, desgastaram a relação.

A diretoria chegou a considerar improvável a renovação do contrato que termina em dezembro de 2024. Contudo, a chegada de Filipe Luís como técnico trouxe uma possível reviravolta. Inclusive, Landim acredita que o camisa 99, hoje, vive ‘outro momento pessoal’, estando mais feliz com a chegada de Filipe Luís.

- É óbvio que talvez em um período que o resultado não foi tão bom quanto a gente esperava... a gente reavaliou os contratos de uma forma que não agrade a ele. Mas eu acho que tudo é momento na vida. Ele está vivendo um outro momento pessoal - acrescentou o mandatário.

- Nitidamente, ele está muito mais animado e feliz com a chegada de um novo técnico (Filipe Luís). A gratidão que a gente tem por ele é imensa. A gente espera que essa gratidão só cresça ao longo da vida. Ele é um jogador ainda jovem, tem 28 anos. Tem muito para render ainda - finalizou.