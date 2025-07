Leonardo Jardim destaca qualidades de próximo adversário do Cruzeiro

Na briga para se manter nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o Fluminense, quinta-feira (17), às 19h30, no Maracanã, pela 14ª rodada – no dia anterior, o líder Flamengo visita o Santos, na Vila Belmiro. O técnico da Raposa, Leonardo Jardim, sabe que será mais uma partida difícil e destaca as qualidades do Tricolor carioca.

- Acho que o jogo com o Fluminense será outro jogo, cada jogo tem sua história. É um Fluminense que tem um coletivo de grande qualidade, como mostrou na Copa do Mundo. Um Fluminense que há dois anos ganhou a Libertadores. E tem um dos melhores treinadores brasileiros e que mostrou sua qualidade neste campeonato mundial – afirmou Leonardo Jardim, referindo-se a Renato Gaúcho e à campanha do time carioca no Mundial de Clubes da Fifa, quando chegou à semifinal.

Leonardo Jardim, no entanto, garante que o Cruzeiro tem condições de brigar pela vitória no Maracanã:

- Do nosso lado temos o Cruzeiro, que em todos os jogos vai ter ambição de procurar o resultado e ser competitivo – avisou.

Lateral esquerda é a dúvida de Jardim para jogo do Cruzeiro no Maracanã

Para a partida diante do Fluminense, Leonardo Jardim não poderá contar com o lateral-esquerdo Kaiki, que recebeu o terceiro cartão amarelo na goleada sobre o Grêmio. Após a partida no Mineirão, o treinador não quis antecipar o substituto, mas falou das opções que tem:

- Temos que pensar sobre nossas soluções. Vamos ter agora dois dias para analisar e trabalhar. Temos o Prates, temos o Villalba e temos o William, que já jogou assim na Alemanha. Daqui a três dias, o treinador vai decidir – afirmou.

Para Leonardo Jardim, Renato Gaúcho é um dos melhores treinadores brasileiros (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O reserva imediato é o jovem Kauã Prates, de apenas 16 anos, o que pode pesar num jogo como este contra o Fluminense, no Maracanã. O zagueiro Villalba já atuou como lateral-esquerdo em algumas partidas nesta temporada, e, se for o escolhido para substituir Kaiki, Leonardo Jardim teria de mexer também na zaga, com a entrada de Jonathan Jesus.

O outro nome mencionado pelo técnico do Cruzeiro foi o de William, que seria deslocado da direita para a esquerda. No entanto, o lateral-direito deixou o jogo contra o Grêmio ainda aos 20 minutos do primeiro tempo, após levar pancada no quadril. O jogador foi avaliado na reapresentação nesta segunda-feira (14), na Toca da Raposa, mas ainda é dúvida para a partida contra o Fluminense.