Galos campeões: CRB e Atlético-MG conquistam os estaduais

A tarde de sábado foi repleta de jogos decisivos pelos campeonatos estaduais. Em Alagoas, o CRB venceu o ASA em partida quente e sagrou-se campeão, enquanto o Atlético-MG, mesmo perdendo para o América-MG, levantou a taça do Mineiro.

Além deles, no Rio de Janeiro, o Sampaio Corrêa venceu o Madureira e foi campeão da Taça Rio, garantindo a vaga na Série D do Brasileirão e na Copa do Brasil de 2026. Ainda, outros estados tiveram os primeiros jogos da final ou se encaminham para a definição dos finalistas.

Atlético-MG e CRB levantam a taça

Em uma campanha de recuperação, o Atlético-MG conquistou o hexacampeonato mineiro. Depois de começar o estadual com empates contra Aymoré, Democrata-GV, Pouso Alegre e o próprio América, o Galo emplacou sete vitórias consecutivas. O início na competição se justifica pelo uso do time sub-23, já que o elenco principal estava nos Estados Unidos disputando a FC Series.

Na final, diante do Coelho, venceu o jogo de ida por 4 a 0 com gols de Rony, Jory e Lyanco (2). Contudo, mesmo embalado, o Atlético tropeçou na final e perdeu por 1 a 0, perdendo a invencibilidade, mas não o título.

Jogadores do Atletico-MG comemoram titulo de campeao apos partida contra o America-MG no estadio Mineirao pela decisao do campeonato Mineiro 2025. (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Já em Alagoas, a vida do CRB foi mais difícil, mas também terminou em título. No Rei Pelé, a partida tomou contornos dramáticos por conta da demora da arbitragem na definição de um lance. Aos 27 do segundo tempo, um gol do Galo foi anulado pela bandeirinha por impedimento, confirmado pela checagem e então novamente anulado, dessa vez pela cabine do árbitro de vídeo.

Por conta da confusão, o jogo foi até os 65 minutos e foi justamente nos acréscimos que saiu a virada do CRB. Júnior Viçosa, do ASA, havia marcado para os visitantes, que iam levando o título já que o jogo de ida acabou empatado. Contudo, Anselmo Ramon marcou aos 56 e Meritão aos 62 da segunda etapa. Assim, alcançou um feito que não ocorria desde 1979, conquistando o tetracampeonato alagoano.

CRB é campeão alagoano. (Foto:Globo Esporte/CRB)

Jogos de ida: Ceará sai na frente, Chape e Avaí empatam

No Catarinense e no Cearense, o título está próximo de ser decidido. Ao sul, Chapecoense e Avaí empataram em 2 a 2, deixando o confronto em aberto para o jogo de volta, marcado para o dia 22 de março. O jogo aconteceu no Estádio Josué Anonni, já que o gramado da Arena Condá está em reforma.

Já no nordeste, o Ceará venceu o Fortaleza por 1 a 0 com gol de pênalti marcado por Fernando Sobral. Diante do resultado, basta um empate para que o Vozão levante o 47º título do Cearense de sua história. O jogo de volta também será no dia 22 deste mês.

Mato-Grossense e Sergipão tem finalistas definidos, e Sport aguarda adversário

Na Arena Pantanal, o Cuiabá derrotou novamente o Operário e avançou para a decisão do Mato-Grossense com 3 a 0 no placar agregado. Juan Christian e Lucas Mineiro marcaram para garantir o triunfo. Na final, o Dourado enfrentará Primavera, que eliminou o Misto nos pênaltis.

Em Aracaju, o Confiança venceu mais uma vez o Falcon, dessa vez por 3 a 0, acumulando 5 a 1 no agregado. Os gols da Arena Batistão que garantiram o time na sua terceira final consecutiva foram de Ronald Camarão, Luiz Otávio e Neto. Seu adversário será o Itabaiana, que eliminou o América ao vencer por 1 a 0 no jogo de volta após um empate na primeira partida. Jackson fez o gol da vitória.