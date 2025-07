Grêmio defende invencibilidade contra o Fortaleza em casa; veja

Grêmio e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (29), na Arena do Grêmio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O embate terá início às 20h30 (de Brasília). Em campo, os gaúchos defenderão uma invencibilidade contra os cearenses.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Isso acontece porque, em dez partidas com mando de campo do Grêmio, o Fortaleza nunca venceu: são três empates e sete triunfos dos donos da casa. No último encontro, valendo pelo Brasileirão de 2024, o Tricolor Gaúcho recebeu o adversário e aplicou um 3 a 1.

Considerando o retrospecto total, a vantagem ainda é dos sulistas. São 12 vitórias do Grêmio, quatro do Leão e seis empates em 22 partidas. Os gaúchos anotaram 36 gols e os cearenses marcaram 16. Os números são do site oGol.

continua após a publicidade

➡️ Lucas Sasha, do Fortaleza, lidera em média de desarmes na Série A

Partida entre Grêmio e Fortaleza, pelo Brasileirão de 2024 (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

A partida será válida pela 14ª rodada da Série A. Jogos de ida das oitavas da Copa do Brasil acontecerão neste meio de semana, mas os dois clubes caíram na terceira fase da competição. O Grêmio foi eliminado pelo CSA e o Fortaleza caiu nos pênaltis para o Retrô.

➡️ Grêmio terá mudança(s) na direita para enfrentar o Fortaleza: confira provável escalação

Momentos de Grêmio e Fortaleza

Vivendo um momento delicado, o Grêmio de Mano Menezes foi superado pelo Palmeiras por 1 a 0 em seu último compromisso. A equipe está em 14º lugar na tabela da competição, com 17 pontos.

continua após a publicidade

O Fortaleza, que recentemente promoveu a chegada do técnico Renato Paiva, derrotou o RB Bragantino por 3 a 1 em seu jogo mais recente. O Leão é o 18º colocado no torneio nacional, com 14 pontos.