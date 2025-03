Atlético-MG: campeão, Cuca lamenta perda da invencibilidade

Apesar da conquista do hexacampeonato mineiro, neste sábado (15), o técnico do Atlético-MG, Cuca, não conseguiu esconder a decepção pela perda da invencibilidade justamente na última partida da competição, com a derrota por 1 a 0 para o América. Depois de quatro empates nas primeiras rodadas, o Galo emplacou nove vitórias seguidas até ser derrotado pelo Coelho - havia mais de 20 anos que o Atlético-MG não perdia o clássico no Mineirão.

- Confesso que ficou um gostinho amargo na garganta, porque a gente queria a vitória ou pelo menos o empate. Mas o América fez por merecer. Foram uma equipe que jogou limpo, tiveram uma oportunidade e fizeram o gol. Não fizemos um jogo brilhante, mas nada que possa ofuscar a nossa conquista – comentou Cuca, na entrevista coletiva após a festa pelo título mineiro.

Para o técnico do Atlético-MG, a goleada por 4 a 0 obtida no primeiro jogo da final contra o América, sábado (8), influi no comportamento da equipe:

- Com uma vantagem tão grande, o time não teve foco. Não pode, mas… Confesso que estou sentido. Mas temos de lembrar que tínhamos 13% de chance de nos classificar e conseguimos, com o melhor ataque (17 gols) e a melhor defesa do campeonato (três gols sofridos) – afirmou Cuca.

Cuca também disse que foi um campeonato diferente, porque a equipe principal não participou das três primeiras rodadas, enquanto fazia a pré-temporada em Orlando (EUA):

- Foi uma conquista diferente, porque não estivemos presentes nas primeiras rodadas. Os três empates dificultaram nossa classificação, porque os times do nosso grupo fizeram muitos pontos. Se tivéssemos empatado com o Cruzeiro, com a torcida toda deles, estaríamos fora. Tínhamos um só caminho, que era vencer, e nos preparamos para isso – apontou.

Técnico Cuca também comemora quinto título mineiro

O título de 2025 foi o quinto Campeonato Mineiro de Cuca – ele venceu todos que disputou: 2011 com o Cruzeiro, 2012, 2013, 2021 e agora com o Atlético-MG. Assim, ele se tornou ao maior vencedor da competição, ao lado de Levir Culpi, Procópio Cardoso, Ílton Chaves, Airton Moreira e Ricardo Diez, considerando as campanhas completas das equipes campeãs, não apenas o treinador que dirigiu o time na final.

- Eu me sinto lisonjeado por estar na mesma prateleira do Levir Culpi, que é uma referência na minha careira. Como treinador, sinto que estou mais maduro, já apanhei muito. Não só eu, mas minha equipe toda, a gente tenta se modernizar da melhor maneira possível para trazer opções táticas diferentes. Estou muito contente com esses três meses no Galo. Foram acima da expectativa – revelou Cuca.