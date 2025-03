Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo (16), em duelo válido pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP), com transmissão da CazéTV (YouTube), Record (TV aberta), PlayPlus (serviço de streaming), Max (serviço de streaming), UOL Play (serviço de streaming), Nosso Futebol+ (serviço de streaming) e Zapping TV (serviço de streaming). ➡️ Assista ao Paulistão na MAX com Prime Video

Confira as informações do jogo entre Palmeiras e Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CORINTHIANS

FINAL - JOGO DE IDA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: domingo, 16 de março de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: CazéTV, Record, R7, PlayPlus, Max, Uol Play, Nosso Futebol+ e Zapping TV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Rocha, Micael, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Matheus Bidu; José Martínez, André Carrillo, Raniele e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto (Ángel Romero).